快訊

優惠快存起來！麥當勞「5大品項」買1送1 微牽絲起司排堡限時回歸

蘋果iPhone 15鏡頭迎接大升級！平價款拍照「2亮點」更值得買了

伊朗因他被制裁 雙面間諜用核武機密換英國籍 卻走上死刑台

基隆1高中男師愛戀女學生 考卷上告白…違反專業倫理被解聘

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市一名高中男老師對女學生表白，性評小組調查後，學校教評會認定違反專業倫理解聘。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一名高中男老師對女學生表白，性評小組調查後，學校教評會認定違反專業倫理解聘。記者邱瑞杰／攝影

基隆市一所高中女學生的家長，指控教數學的男老師愛戀他的女兒，還在女兒考卷寫告白文字，希望教育部重視「狼師」事件。校長今天表示，家長去年12月到學校與老師發生衝突，老師隔天就請假。教評會後來決議解聘，因此這名老師從事發後至今，都沒有再回到學校。

一名自稱女學生爸爸的男子投訴媒體和社群平台，指剛領到教師證兩個月的27歲男老師，上學期多次在他16歲女兒的考卷，或寫卡片、紙條告白，說女兒有多美，讓他忍不住回家後魂牽夢縈。老師還藉在課後補習名義，帶到公園等僻靜處對女兒上下其手。

這名男子說，他的目標不是把對方「告到什麼地步」，而是想藉由鬧大，讓教育部重視狼師事件。他經過3、4個月的調查，發現此類案件層出不窮，父母的痛楚只能自己消化排解。

女學生就讀高中的校長說，上學期事件發生後，學校就組成性平調查小組，試圖了解事件全貌。教評會後來依性平調查結果，決議解聘這名老師，並報請國教署讓這名老師3年內不得再任教。

校長說，學校在第一時間就有專人輔導女學生，後續也有追蹤輔導。學生上學期想要繼續到校上課，但後來接受家長安排，改用視訊上課。寒假過後，女學生在下學期開學時，恢復到校上課。

校長說，學校除了持續輔導女學生，也考慮提供校外資源，給女學生更專業的專家輔導，但女學生認為心情已可平靜下來婉拒。從開學到現在，女學生在校生活一切正常，學校會努力保護女學生不再受二度傷害。

告白 基隆 教育部

延伸閱讀

一句「吃早餐沒？」讓女學生墜情網 老師指侵判3年8月

四川高校老師遭妻舉報、誘騙多名女學生發生關係 露骨訊息曝光

考多爛？ 高中生砸4位數「重金」找徵信社攔成績單：你看了會吐

台大宿舍驚傳女學生墜樓 校方將啟動關懷輔導機制

相關新聞

基隆1高中男師愛戀女學生 考卷上告白…違反專業倫理被解聘

基隆市一所高中女學生的家長，指控教數學的男老師愛戀他的女兒，還在女兒考卷寫告白文字，希望教育部重視「狼師」事件。校長今天...

周休三日學習時數恐不足 教團殘酷點「暑假恐剩二周」

有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，引發各界熱議。全國教育產業總工會理事長林碩...

小一生上課被教師童軍繩綁雙手 家長提告警強制罪函送

台東某國小一年級學童，日前上課不會作答，被教師以童軍繩綁住雙手懲處，家長不滿學校及教師處置，日前報警提告，警詢筆錄後依強...

台中高中生輕生案 該校主任教官再爆性騷擾女學生1年

台中某高中生疑遭師長霸凌輕生案，人本基金會今再揭發該高中主任教官疑言語性騷擾女學生長達1年多，甚至直接觸碰其肩膀與頭髮，...

2021年國際閱讀素養調查 教育部下午四點親揭曉

教育部將於今天下午四點召開記者會，與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，這是台灣第4次參加。前一次...

公幼海嘯／老師陷超額危機！公幼不再躺著招生 創意精進課程卻本末倒置

去年多個縣市突然出現公幼缺額，甚至進入二招還招不滿，這可把公幼嚇得不輕，紛紛推課後留園，或發揮創意精進課程反擊，要和大軍壓境的準公幼抗衡，但就算今年招生扳回的公幼也不敢大意，生怕園生又被搶走，明年又招不滿，過去公幼躺著招生的年代已經結束，被視為鐵飯碗的公幼老師，也陷入超額危機，全教總批國家政策本末倒置，已失幼教核心精神與意義。 本報數位版記者去年即發現，台北市、新北市、新竹市公幼招生家長搶破頭，但其他縣市的公幼招生狀況顯得慘澹，高雄市公幼缺額超過2000人，有公幼新生只剩個位數，台南市公幼招生第一階段缺額也逾2000人，連進入二招也是冷清。 為什麼幾年前才搶破頭，甚至還要抽籤才有機會就讀的公幼，轉眼間光環已經不再？許多人都在問，孩子到底跑去那裡了？公幼出了什麼問題？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦