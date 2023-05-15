中山智慧治理論壇 陳菊：數位人權是台灣智慧轉型關鍵

中山大學公共事務管理研究所與中華民國數位金融交易暨資料保護協會今在中山大學舉辦「數位人權與智慧治理論壇」，聚焦「如何打造包容、永續、韌性的AI超未來」，邀集各界專家暢談人工智慧所帶來的機會與挑戰。監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊強調，數位人權是推動台灣智慧轉型的關鍵。

陳菊專程回到母校中山大學，勉勵學子要更主動積極、跨領域學習，以更包容、多元的視角看待人工智慧的發展及應用，關注人權和社會正義的重要議題，一起建構更有效率、安全、永續的韌性社會。

陳菊也強調，數位人權是推動台灣智慧轉型的關鍵，國家人權委員會也投注許多心力在強化婦女、兒少的數位人權、弭平城鄉數位差距，並加強國際間的交流、對話。

中山大學校長鄭英耀致詞時指出，十分認同數位人權的重要性，也正積極推動國際交流與技術合作，例如與警政署合作開設科技犯罪打擊研究所，以及新近開設的半導體學院、國際金融學院，全力培育優秀人才，實質提升國家的競爭力。

公事所所長彭渰雯則表示，AI應該用來幫助人類社會，縮減數位落差，而非抱持著防弊心態，拒絕AI的到來。

「數位人權與智慧治理論壇」論壇由中山大學公事所助理教授游尚儒主持，他身兼數位金融交易暨資料保護協會理事長，提出「超智慧國家」及「AI超未來」等創新概念。微智安聯執行長蔡一郎、台大資工系副教授廖世偉等產業及學界的權威專家，也受邀與會，在資訊安全、個資及隱私保護、人工智慧應用與創新等方面進行專題演講。