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影／大直高中校園犬貓成果分享 蔣萬安手作飼料餵校狗

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天前往大直高中參觀校園犬貓成果分享，現場也與校狗互動。記者洪子凱/攝影
台北市長蔣萬安今天前往大直高中參觀校園犬貓成果分享，現場也與校狗互動。記者洪子凱/攝影

北市大直高中今天舉辦校園犬貓成果分享，照顧同學也分享自己本來不愛上學，因接下照顧任務，逐漸愛上上學，甚至連寒暑假都來顧校狗，市長蔣萬安今天也到場參觀，還親自為校狗製作飼料親自餵食，他表示，將持續推動各項動保政策，讓北市更加友善。

校長林湧順表示，校犬的到來讓學生在生活經驗中自然而然形成生命教育的概念，學校之前有推動結合動物議題的微課程「汪汪好朋友」內容談到認知動物需求、思考與人權之間的關係，從這些觀點讓學生了解學習如何尊重、保護動物，課程也深受學生喜愛。

負責照顧校狗學生陳昱安分享，自己本來其實很不喜歡來上學，因緣際會接下照顧校狗的責任，每天都要餵狗吃飯、互動下，自己逐漸喜歡來學校，甚至寒、暑假都會到學校照顧校狗，她說，自己只要心情不好、有煩惱都會和校狗訴說，自己覺得跟校犬互動是心靈的出口，只要看一看、摸一摸身心就會被療癒。

蔣萬安說，實際參與校犬照顧不僅能提升動物福利和保護，更能促進社會的共融以及關懷生命的關係。他期望未來更多的學校和社區能夠加入這個友善動保的行列，市府也將持續推動各項動保政策，讓台北市成為一個更加友善和美好的城市。

教育局說明，今年與動保處合作推廣校園犬貓認養計畫，積極鼓勵各校申請辦理犬貓認養。除了結合動保處提供的免費絕育、疫苗注射與寄生蟲預防藥物等多項VIP服務外，教育局更補助學校每年申請飼料費、保健品費、生活用品費以及核實補助之醫藥費等多方位支持，將校貓校犬視為家人，今年更加碼補助校犬校貓保險費，期待能實質提升臺北市動物福利。

北市 飼料 認養

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