雙語教育燒進校園怎麼辦？ 專家出書替家長逐一解惑

台灣近年推動雙語政策,教育部研究鬆綁相關法規,也獎勵各大學設立全英語授課學程,並資助各高中設立雙語實驗班,地方政府也積極推動雙語國中小。雙語教育專家陳超明日前出版新書《雙語教育大未來》,親自為家長解答各種問題,從要不要補英文、如何選擇雙語學校、怎麼和老師溝通、英語檢定考的分析,到豐富多元的雙語閱讀書單。

雙語教育專家陳超明教授新書《雙語教育大未來》5月11日由聯經出版,他也於書中分享雙語教育的實踐經驗。他表示,1997年我去加州柏克萊大學擔任訪問學者,帶著六歲的兒子去念附近 Lockwood Elementary School,從那時開始,他開始關心孩子在陌生的外語環境中,如何建構他自己的語言學習模式。

陳超明說,幾次去學校看孩子、接他回家,看他跟著其他孩子做動作 (take off your coat, and hang it there)、下課時老師說:Put the chair on the desk. 很神奇地他照做了。當問起孩子是如何知道這些事的,他說每次老師這麼說,同學都這樣做,他就跟著做。這時候,他才去學校上學不到一個月。

回到台灣之後,陳超明表示,他延續這種作法,讓孩子在這種雙語(或多語)環境下學習,沒有學文法、沒有中文翻譯,一周大約兩小時,漸漸地、沒有壓力下地,掌握了外語能力。

陳超明說,從美國舊金山小學的沉浸式學科學習,到返台之後的大量有意義輸入及輸出,成就孩子堅強的外語能力。他認為,雙語教育研究的一些理論與實務,浮現在我腦中,也印證兒子在這段學習過程的經驗。

在《雙語教育大未來》一書中,陳超明表示,他希望家長能夠了解雙語教育對孩子啟蒙的重要性,也分享許多實務,如何讓孩子的雙語教育之路走得穩。

陳超明也提到,各方資源有限,教育單位觀念不同,可能會誤解雙語教育的本意或弄出一些荒腔走板的作法。他也不忍苛責這些教育單位,但他希望這本書的出版,能讓教育者及家長更深入了解雙語教育的真實意涵、可行策略,幫助家長、老師能有正向的態度應變。

《雙語教育大未來:掌握最新趨勢與發展,讓孩子在教學實驗場中勝出!》

新書分享會

時間:2023年6月11日(星期日) 15:00 – 16:30

主講:陳超明教授

地點:國家圖書館.藝文中心3樓 國際會議廳 (臺北市中山南路20號,捷運中正紀念堂站 6號出口)

報名連結:https://taiwangov.com/pz9Mq