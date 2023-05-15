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雙語教育燒進校園怎麼辦？ 專家出書替家長逐一解惑

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣近年推動雙語政策，雙語教育專家陳超明日前出版新書《雙語教育大未來》，親自為家長解答各種問題。圖／聯經出版社提供
台灣近年推動雙語政策，雙語教育專家陳超明日前出版新書《雙語教育大未來》，親自為家長解答各種問題。圖／聯經出版社提供

台灣近年推動雙語政策，教育部研究鬆綁相關法規，也獎勵各大學設立全英語授課學程，並資助各高中設立雙語實驗班，地方政府也積極推動雙語國中小。雙語教育專家陳超明日前出版新書《雙語教育大未來》，親自為家長解答各種問題，從要不要補英文、如何選擇雙語學校、怎麼和老師溝通、英語檢定考的分析，到豐富多元的雙語閱讀書單。

雙語教育專家陳超明教授新書《雙語教育大未來》5月11日由聯經出版，他也於書中分享雙語教育的實踐經驗。他表示，1997年我去加州柏克萊大學擔任訪問學者，帶著六歲的兒子去念附近 Lockwood Elementary School，從那時開始，他開始關心孩子在陌生的外語環境中，如何建構他自己的語言學習模式。

陳超明說，幾次去學校看孩子、接他回家，看他跟著其他孩子做動作 (take off your coat, and hang it there)、下課時老師說：Put the chair on the desk. 很神奇地他照做了。當問起孩子是如何知道這些事的，他說每次老師這麼說，同學都這樣做，他就跟著做。這時候，他才去學校上學不到一個月。

回到台灣之後，陳超明表示，他延續這種作法，讓孩子在這種雙語（或多語）環境下學習，沒有學文法、沒有中文翻譯，一周大約兩小時，漸漸地、沒有壓力下地，掌握了外語能力。

陳超明說，從美國舊金山小學的沉浸式學科學習，到返台之後的大量有意義輸入及輸出，成就孩子堅強的外語能力。他認為，雙語教育研究的一些理論與實務，浮現在我腦中，也印證兒子在這段學習過程的經驗。

在《雙語教育大未來》一書中，陳超明表示，他希望家長能夠了解雙語教育對孩子啟蒙的重要性，也分享許多實務，如何讓孩子的雙語教育之路走得穩。

陳超明也提到，各方資源有限，教育單位觀念不同，可能會誤解雙語教育的本意或弄出一些荒腔走板的作法。他也不忍苛責這些教育單位，但他希望這本書的出版，能讓教育者及家長更深入了解雙語教育的真實意涵、可行策略，幫助家長、老師能有正向的態度應變。

《雙語教育大未來：掌握最新趨勢與發展，讓孩子在教學實驗場中勝出！》

新書分享會

時間：2023年6月11日（星期日） 15：00 – 16：30

主講：陳超明教授

地點：國家圖書館．藝文中心3樓 國際會議廳 （臺北市中山南路20號，捷運中正紀念堂站 6號出口）

報名連結：https://taiwangov.com/pz9Mq

雙語教育 陳超明 兒子

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