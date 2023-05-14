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蔡總統如何協助公東高工財務缺口？ 校方想賣教師宿舍
台東私立公東高工因財務問題，日前被教育部列專案輔導學校，引起各界關心。總統蔡英文13日參加活動，遇公東高工師生代表時，允諾將協助解決、度過難關，學校師生感動不已。校方表示，曾請會計師查帳，每分錢都花在學生身上，感謝各界支持，公東高工一定會更好。
校長李恭榮說，感謝總統關心，學校曾請會計師查帳，財務缺口主因近年少子化影響，公東學生數減少達800人，以每年學費6萬元、一年就短收4800萬元，但各班學生數少，基本人事管銷費用要降不易，財務才出現問題。
李恭榮說，國教署日前也來電詢問協助，請校方針對教室冷氣提補助計畫，感謝各界有意協助，學校規畫處理教師宿舍用地土地資產，若順利處分，不僅可清償負債、也有結餘款，但部分校友不捨出售校舍，直言賣掉太可惜。
公東高工室內設計科主任謝甄芸說，昨和幾名校友及學生參加第八屆「總統與高中生面對面論壇」，活動結束合照時，原打算送總統學校製成的零碳木屑貓沙，沒想到才開口介紹「我是公東高工」，總統即回說「我知道，前幾天我知道你們的事」。
謝甄芸說，總統接著就說「放心！我會協助你們學校解決問題」，隨即趕赴下個行程，總統這席話讓她當下感動不已，也希望相關部門能夠協助公東度過財務危機。
校內教職員表示，學校有意處理校門左側約400坪土地資產，該處是教職員宿舍，不少人憂心「土地賣了就沒了」，希望不要賣土地、可活化利用，也有校友認為「4千萬元並不多」，若發起千元募款，很多人也願提供幫助，希望能找到更好的解決方案。
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