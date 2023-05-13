花蓮啟動裁併校諮詢 縣府：與社區有共識才會再討論
少子化愈來愈嚴重，花蓮縣政府相隔10年後，今年重新召開併校諮詢會議，針對25所學生人數在30人以下的國中、國小，進行整合發展評估。教育處表示，整併校茲事體大，沒有預設目標，目前請25校先與社區討論，這個月底前回報，再做後續評估，若沒有共識不會冒然推動；縣議員笛布斯．顗顂建議偏鄉學校要結合地方創生，打造學校特色同時振興社區。
花蓮縣訂有小型學校合併或停辦實施辦法，明定縣內國中、小學生人數在50人以下的小型學校要辦理合併或停辦評估，原住民重點學校則依原住民族教育法相關規定辦理，該法第10條規定「國民教育階段之原住民重點學校，於徵得設籍於該學區成年原住民二分之一以上書面同意，始得合併或停辦」。
因為整併校難達共識，推動不易，自從2013、2014年陸續裁併學生人數僅剩約20人上下的鳳信、大富兩所國小後，花蓮已有近10年未再推動。
花蓮縣有101所國小、24所國中共125所國中小，這個學年全校50人以下有52所，包括國小48所、國中4所，低於30人的有25所，達5分之1，甚至有2所國小學生不足10人。
教育處代理處長翁書敏表示，意識到少子化愈來愈嚴重，加上有其他縣市推動小校整併，因此在2月7日開過諮詢會議，邀集校長協會、家長協會、教師會、專家學者共同討論，目的是聽取各界意見。
翁書敏說，目前先請25所30人以下的學校寫小型學校整合發展計畫，與社區討論，這個月底前回報。她強調，此事茲事體大，要經過很多討論，達到共識才會推動，待收到學校回報後，若有共識才可能再做進一步討論，若是沒有想法或者有很大反彈，絕對不會冒然推動。
縣議員笛布斯．顗顂指出，少子化讓學校面臨廢校命運，想要翻轉，必須利用利用學校教師的人力資源，結合地方創生，開發在地產業特色課程，與社區緊密相連，甚至成為地方產業振興的訓練中心。她也建議教育處應該針對訂定小校學生學習刺激不足提出方案，如教師跨校共備、線上跨校共學等，加強學生資訊及英語能力，創造三贏。
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