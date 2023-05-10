立委再提公立大學法人化 教育部指仍面臨三大難關

立法院今舉行教育文化委員會，由教育部針對提升公立大專校院治理效率，強化大學自主及管理彈性提出專題報告並備質詢。立委指出，過去教育部嘗試推動公校法人化，給予經營、人事、財務自主，目前諸多如經費不足等議題才有望迎刃而解，但教育部也指出，過去研擬安排兩所大專校院試辦公校法人化，但仍面臨三大問題，最終終止試辦，而教育部已研擬財務彈性配套，營造開放的運作環境。

教育部報告指出，過去嘗試推動公立大學法人化，賦予大學經營、人事、財務等自主性，但也代表現行適用的教育人員任用條例、教師法、大學法、私立學校法，以及國立大學校務基金管理及監督辦法涉及層面都需另訂規範。

教育部指出，89年時曾研議將公立大學法人化納入大學法修正草案，擬具法人化專章，但即面臨人事、財物、績效等眾多條件需評估，加上需處理教職員工權益，以致94年審議大學法修正草案時，未將法人化專章列入審議。

近年國內大專校院多反應經費不足，立委張其祿表示，大學需有正面的外部性，大學要能自主且持續要有公共資源挹注，建議走上法人化，「是否時機已到，把高等教育的結構打開。」

張其祿指出，日本花了七年將東京大學等推向法人化，過去教育部也於成大嘗試推動但失敗，但唯有往法人化前進包括大學經費、大學自主等議題才有望迎刃而解。

教育部政務次長劉孟奇指出，103年成大和金門大學兩所試辦學校因面臨教職員須去公務員化、教師退撫、國有財產歸屬等問題，無法化解疑慮，因此未通過校務會議而終止試辦。

高教司科長賴冠瑋表示，若法人化教師就不會依循現行退撫制度，須另起新制，教職員是否接受有很大的疑慮。再者，現在公立大學都校地、建物等都受國家資源挹注，若轉移成私人，則法人可能再轉手他人，便超出了國家原本管制校產的初衷。

劉孟奇表示，根據過去經驗，推動法人化必須要有充分的社會共識和資源，以大量資源克服退撫制度、公務員和教職分離，且法人化過渡期，公校既有的會計、審計若退場也不能留下真空期，大學若要靠法人化落實自主必須建立在合理的制度上，但法規並非一朝一夕可完成。

立委鄭正鈐也詢問，高教正面臨資源不足、競爭力衰退的困境，是否可能針對高等教育推出產業發展條例，讓學校參與企業發展、經營適度回饋學校，也相信公立大學若法人化，會更易執行。

本次教文會再度提出法人化議題，鄭正鈐也問教育部是否還有意繼續推動？劉孟奇回應，教育部在不涉及法人化前提下營造大學彈性運作，如104年推動校務基金設置條例，擴大自籌項目，且各校可針對自籌收入自訂收支管理規定，可不受預算法、會計法等限制。

根據教育部書面資料指出，各校近年自籌措財源111年達新台幣774億，較104年增加171億、約28%。