影／讓高中生還沒畢業就有工作 張淑芬要辦6場大型徵才

「探索直接升學以外的另一種可能」。台積電慈善基金會今天與台南市政府在台南高工舉辦「專門提供高職畢業學生職缺」的就業博覽會。基金會董事長張淑芬表示，要用最務實的做法，幫助高中職的小朋友「還沒畢業就能找到工作」。市長黃偉哲代表感謝「基金會找來優質的企業、協助高中職學生能有更多的選擇」。

張淑芬說，台南是第一場，將陸續舉辦6場大型徵才博覽會與更多的媒合活動，幫孩子能找到優良的正派企業、能夠提供良好工作環境，還能持續培訓讓他們在企業中成長」，讓家長能夠放心、孩子能對父母盡孝、維持和樂家庭生活，也能讓社會更平和。

台積電基金會表示，這次就業博覽會不同於以往的聯合徵才，除台積電還有50家國內外企業響應聯合徵才，4個政府單位投人，並由具有豐富經驗的104人力銀行執行，為高中職青年就業提供最實在「錨定人生方向」的助力。

市府邀請大台南地區高中職學生團體參與就業博覽會，並為無法到場的學子、師長與家長提供「天賦探索工作坊」和「解放技職想像講座」的線上直播。除了就業媒合外，現場還有人力資源專家協助 「履歷診療」以及職場體驗，活動並為參加學子頒發數位以及實體證書，幫助青年就業「完善地舖好最後一里路」。

台積電慈善基金會另安排科技與時下年輕人最熟悉的社群工具結合，在IG上進行就職計分活動，並提供專業攝影棚合作，場外完成「專業履歷大頭貼」。