影／讓高中生還沒畢業就有工作 張淑芬要辦6場大型徵才
「探索直接升學以外的另一種可能」。台積電慈善基金會今天與台南市政府在台南高工舉辦「專門提供高職畢業學生職缺」的就業博覽會。基金會董事長張淑芬表示，要用最務實的做法，幫助高中職的小朋友「還沒畢業就能找到工作」。市長黃偉哲代表感謝「基金會找來優質的企業、協助高中職學生能有更多的選擇」。
張淑芬說，台南是第一場，將陸續舉辦6場大型徵才博覽會與更多的媒合活動，幫孩子能找到優良的正派企業、能夠提供良好工作環境，還能持續培訓讓他們在企業中成長」，讓家長能夠放心、孩子能對父母盡孝、維持和樂家庭生活，也能讓社會更平和。
台積電基金會表示，這次就業博覽會不同於以往的聯合徵才，除台積電還有50家國內外企業響應聯合徵才，4個政府單位投人，並由具有豐富經驗的104人力銀行執行，為高中職青年就業提供最實在「錨定人生方向」的助力。
市府邀請大台南地區高中職學生團體參與就業博覽會，並為無法到場的學子、師長與家長提供「天賦探索工作坊」和「解放技職想像講座」的線上直播。除了就業媒合外，現場還有人力資源專家協助 「履歷診療」以及職場體驗，活動並為參加學子頒發數位以及實體證書，幫助青年就業「完善地舖好最後一里路」。
台積電慈善基金會另安排科技與時下年輕人最熟悉的社群工具結合，在IG上進行就職計分活動，並提供專業攝影棚合作，場外完成「專業履歷大頭貼」。
104人力銀行數據顯示，4月不限學歷歡迎高中職的全職工作數有49.7萬佔整體57.3%，與2018年37.2萬相比5年成長34%。依產業，歡迎高中職比例最高的前三大產業為：一般服務業87.3%、住宿/餐飲服務業85.9%、旅遊/休閒服務業74.1%，集中於民生消費業。專業技術人員「一技走天下」，徵才職缺中，發揮技術力的電氣設備維修技術員，月薪可達4萬；廚師、或餐飲烹調技術人員平均月薪上看5.7萬。
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