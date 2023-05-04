柯文哲批部分科系沒價值應縮編 教育部、國科會回應了

台灣民眾黨主席柯文哲日前與大學生談論低薪問題，他認為低薪是教育出問題，因為教出來的學生沒有那個價值，如果該科系畢業生起薪太低，表示那個系要縮編。教育部、國科會今對此表示，只要對社會有貢獻的科系都重要，尤其未來走向創新國家，半導體也會從製造走向應用，食衣住行育樂都需要，現在認為沒用的，未來應該用得到。

立法院教育及文化委員會今天審查112年度行政院原子能委員會主管預算解凍案、國家科學及技術委員會主管預算解凍案，並邀請國家科學及技術委員會主任委員吳政忠列席就「半導體科技人才培育」進行專題報告，並備質詢。立法委員陳秀寶引述柯文哲言論當作議題，她表示，以高教角度，這言論會不會傷害我們的孩子？

教育部政務次長劉孟奇表示，任何科系都有自己的軟實力，以及畢業後能否積極替就業開路，如果用科系有無價值來衡量，對很多即使薪水不好，但對社會貢獻大的科系不太公平。他認為，任何科系只要能讓學生畢業後，對自己專業有自信，對社會有貢獻，都是重要的科系。

國科會主委吳政忠也主動表示要回答此議題，他表示，「目前沒有用，未來不一定沒有用」，並以台灣發展半導體為例，過去是強調製造，但未來趨勢將朝向應用端，也就是「食衣住行育樂」都會需要，未來台灣要走向創新國家，現在認為沒用的，未來應該用得到。

立委張其祿則緩頰，柯文哲言論並非指那個領域不重要，而是那個領域如何符合時代。他表示，如果能有效與科技結合，有何不好？他也以Chat GPT為例，內容設計不只搞科技，也要與人文結合。