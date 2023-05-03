柯文哲稱有些系「教的學生沒價值」應縮編 她曝2關鍵：別把問題歸咎年輕人

近年基本工資年年調漲，不過，3萬元以下起薪的工作仍相當普遍，大學畢業新鮮人想找到一份薪水合理的工作，往往被現實澆冷水。近日民眾黨主席柯文哲獲邀演講提到，教育出問題是造成低薪的重要原因，因為有些系所教出來的學生「沒有那個價值」，市場是有供需制度的，代表該系需要縮編。話題一出引發網友兩極看法。

柯文哲2日出席政治大學活動時提到，造成低薪有一個很重要原因是「教育」，因為有些系所教出來的學生沒那個價值。並解釋如果有些系所的畢業生起薪低，就代表要考慮縮編，因為市場供給大於需求，「如果那個系畢業起薪就很低，那個系就該收了，所以台積電找不到工程師，但很多系畢業生卻找不到工作」。

民眾黨主席柯文哲2日出席政大學生會四大政黨論壇活動，談到大學生起薪問題。 記者胡經周／攝影

此話一出掀起網友討論，部分網友到相關新聞底下留言，「這樣講滿有道理的」、「我覺得很實在，很多新鮮人的能力連領基本工資的資格都沒有！很殘酷但確實是如此」、「如果是講供需，還算合理，有的系生產出來的學生很難找工作」。也有人認為柯文哲說法太狹隘，學生接受教育，不單只有就業這個目的，而且教育機構也不是職業訓練所，「這理論很怪！教育不單是為了就業」、「提出問題很好，但解決方案是什麼？縮編的系所又是什麼？教育的價值不是只有工作的薪資！」、「價值與教育有關的命題不一定成立，換句話說教育無法完全決定價值，這是我認為有爭議的點」。

針對有些學生教出來沒價值說法，柯文哲不認為自己失言，只是講太快，引來別人挑語病。柯文哲表示，教育部必須面對台灣人才產銷失調的問題，製造出來的人才，市場不見得需要，且技職教育要重新處理，每年科系人數調整需要更靈活。

有網友認為，學生受教育的原因不單只為了就業，認為柯文哲說法太狹隘。圖為示意圖，與新聞事件無關。本報資料照片

時代力量黨主席王婉諭則認為，柯文哲說法有科系歧視，還將社會結構問題歸咎於年輕人，她認為台灣低薪有兩大關鍵，分別是產業發展不均、財富分配不均。

王婉諭解釋第一是產業發展問題，在台灣，工程師、科技園區從業人員薪水較高，但其他的產業發展也很重要，政府應省思如何改變社會「重理輕文」思想，讓每個產業勞工都有合理報酬。隨著全球化演變，很多新興產業正崛起，如AI運算、加密貨幣和自媒體等，「如果只將大學視為職業訓練所，從產業現狀決定人才培育，那台灣，要如何跟上全球生產鏈瞬息萬變的節奏？」

第二是財富分配不均，雖然很多報導指出台灣的人均GDP已經超越日韓，但事實上，很多受薪階級的薪水沒有隨著GDP成長。王婉諭表示，「20年來受僱人員報酬占GDP比例，從2000年的47.6%下降到43.03%，以2021年21.7兆的GDP計算，相當於整體勞工薪資減少了1兆元」，並直呼很多錢都流到企業大老闆的口袋裡。

王婉諭表示，如果台灣的財富分配不均的趨勢沒變，又依照企業要求縮編科系，培養更好用、所謂「更有價值」的人力，「台灣人的生活也不會更富裕，更別提高工時、過勞、少子化等問題」。