影／柯文哲：台灣人才產銷失調 高房價吃掉員工薪資

柯文哲昨到政治大學演講，談到低薪問題時，柯文哲說「有些系教出來的學生沒價值，如果某個系的畢業生平均起薪太低，就代表那個系要縮編」被質疑失言。柯文哲今天強調：「我這倒是沒有失言，只是講太快，人家要挑語病來搞。」

柯文哲說，低薪是複雜的題目，第一、如果是低附加價值產業，當然工資會被壓縮，台灣產業如果永遠都是低附加價值產業，低薪難解決。

第二、高房租高房價確實是低薪原因，因為產業成本上，房價、土地成本太高，人事成本就被壓縮。另外，人才是供需問題，生產出來的人才市面上不需要，每個學系畢業起薪太低，就有供過於求問題。

「台灣不是缺水、缺電、缺工，缺工怎麼還會低工資？」柯文哲質疑，電焊工一天7、8千都有人再叫，為什麼還會有低薪問題？這代表產銷失調，有些部門需要高階工人，但教出來的學生不能配合企業需要。他說，這事會被放大，是進入選舉後，沒事都要挑語病來打。

但他認為教育部要面對台灣人才產銷失調，製造出來的人才，市面上不見得需要，他呼籲，技職教育要重新處理，每年科系人數調整要更靈活，「我這倒是沒有失言，只是講太快！還有人家要挑語病來搞，實在是沒辦法。」