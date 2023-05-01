代理教師聘任辦法修法 「寒暑假應配合處理校務」惹議

教育部日前預告「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」修正草案，將聘期入法，並將休假法制化，且明定代理老師寒暑假應配合學校處理校務，但教師團體認為，代理老師聘任的目的是課務，代理的職務是由「教師法」聘來的專任教師，就應比照「教師法」，寒暑假期間除明定的返校服務等活動，得不必到校，以免造成差別待遇，也混淆代理教師聘用目的。

教育部預計今年8月起給予全國代理老師完整聘期，但預告「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」修正草案，新增的第16條之二，卻明定聘期為一學期或一年代理教師，於寒暑假期間應配合學校規定處理校務，未兼任行政職務者，準用中央及地方各機關聘僱人員給假辦法給予慰勞假，並限定只能在寒暑假使用。

由於依據「教師法」訂定的教師請假規則寫道，中小學專任教師若未兼行政職，寒暑假期間除了返校服務、進修研究、災害防救等活動外，得不必到校。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，該條文應準用教師法，不該一方面代理教師寒暑假上班，慰勞假又只能用於寒暑假，有點畫蛇添足，且與專任師有差別待遇。

全教總理事長侯俊良則認為，代理教師聘期包含寒暑假，本應依聘約履行義務，一但草案增訂寒暑假規定，反而衍生代理教師平時處理課務、寒暑假處理校務的矛盾，恐混淆代理教師聘用目的。

另外，修正草案也新增第五條之一，明定原任教師申請提前復職，至代課及代理原因消滅時，學校始得終止聘約，並應於終止聘約20日前通知代課及代理教師。

黃湘仙認為，以往出現專任老師選在7、8月復職，開學後又繼續請長假，濫用假期爭議頻傳，但代理教師的校務、課務會依聘期分配，若老師臨時異動，對學生受教權不一定是好事。

教育部表示，為平衡各界意見，在提供代理教師完整聘期時，規定服務日比照行政機關辦公日，並同步提供其慰勞假。至於原任教師提前復職，教育部表示，考量編制內教師因留職停薪原因消滅，須提前恢復原職，因此要求學校應於終止聘約日20日前通知，保障代理教師權益。草案仍在預告中，國教署將蒐集各界意見綜合研處。