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黑暗榮耀桃園版…國小女童遭同學霸凌踹下體 身心受創拒上學

聯合報／ 記者陳右豪翁唯真／桃園即時報導
家長向民代控訴就讀國小4年級的女童，自3年級開始，長期遭同班男同學霸凌，造成女童身心受損。 示意圖／ingimage
家長向民代控訴就讀國小4年級的女童，自3年級開始，長期遭同班男同學霸凌，造成女童身心受損。 示意圖／ingimage

桃園市某國小發生疑似霸凌案件，家長向民代控訴就讀國小4年級的女童，自3年級開始，長期遭同班男同學霸凌，造成女童身心受損，不敢回校園上課，家長認為校方及對造處理方式消極。教育局回應，已啟動性平調查，也提醒學校可於性平會詢問是否有霸凌情事。

女童家長控訴，12日女童早上上學進教室時，遭男學生堵住去路，先以言語侮辱，並以拳腳相向，不僅踹下體、毆打，造成胸、臀部及會陰鈍傷，還帶頭言語侮辱，女童當下以書包格擋，還是遭男學生偷襲成功。男學生還會聯合其他同學繼續對女童言語侮辱，女童向老師反應，經老師指責後，男童還是不聽勸告，繼續霸凌女童。

家長說，12日被男學生攻擊後，實在忍無可忍，前往派出所向男學生提出告訴，期間校方致電希望撤告，希望兩造能出面協調，當下覺得沒有保障，所以他並沒有同意，沒想到提告後，男學生非但沒有改過，20日又持續霸凌，21日女童告知上廁所會很痛，去醫院掛急診才知道身體已經受傷，經醫院建議加掛身心科，才發現已有急性壓力反應。

家長指出，女童與男同學自3年級不僅同班2年，連安親班也是同一家，據女童轉述，男同學欺負他是覺得好玩，故意干擾他。被霸凌當下雖有5至6位同學在旁圍觀，但都不敢上前解救。女童21日已去驗傷並掛身心科診斷出急性壓力反應，現在看到男學生都會害怕，不敢去學校上課，家長已讓女童請假，在家休息。

家長表示，案發到現在，對方家長從未表現積極處理的態度，一直到提告後，才透過老師想出面協調，對此非常不解。家長強調，她與女兒相依為命，又是低收入戶，霸凌事件已讓他喘不過氣，希望警方和校方能夠秉公處理，負起該負的責任，並讓女童轉班不要繼續和男學生在同一個環境，能夠盡速返校上學。

男學生家長表示，12日接獲校方通知，就已告誡不可再犯，也有透過老師積極與家長聯絡，後續並未受到校方通知還有霸凌行為，也不知道原來有長期霸凌的行為，得知後非常氣憤，認為若能早點通知，他一定會放下手邊工作積極處理。

男學生家長強調，走偏了就要想辦法導正，他非常痛恨霸凌，男學生一、二年級時也曾被霸凌，已告誡千萬不能霸凌別人。希望能和被害者當面道歉，也會配合學校的調查結果及法律的處置方式，並告誡他要為自己行為負責。

教育局學輔校安室表示，初步了解，加害者疑似為特殊生，已有定期服藥及看診，目前已啟動性平調查，另外也提醒學校，可於性平調查中詢問是否有霸凌的情事。

學輔校安室表示，據了解，校方也希望雙方家長能夠出面協調，對方家長也於第一時間道歉，已積極聯繫被害者家長，希望家長能出面處理，並提供必要的協助，也要求校方需秉公處理。

案發國小的校長則表示，校安事件發生後，學校會就情況評估是性平事件或是疑似霸凌事件通報，據了解12日有發生言語衝突事件，20日是學生不小心碰撞在一起，目前有請被害者家長出面說明詳細情形，但家長不願意。

校長說，除校安通報外，也會一併啟動霸凌通報機制，社會局也已介入、家訪。若調查結果屬實，將會啟動轉班，不要讓2位學生有接觸的機會。

接獲陳情的議員黃瓊慧表示，無法理解校方面對霸凌案件處理態度，若以家長所述，女童已被霸凌許久，校方竟沒有啟動霸凌案件的調查程序，沒有盡到保護學生的角色，教育局必須調查相關人員在處理程序上是否有疏失。

桃園市某國小發生疑似霸凌案件，家長向民代控訴女童長期遭男同學霸凌，造成女童身心受損。記者陳右豪／攝影
桃園市某國小發生疑似霸凌案件，家長向民代控訴女童長期遭男同學霸凌，造成女童身心受損。記者陳右豪／攝影
桃園市某國小發生疑似霸凌案件，家長向民代控訴女童長期遭男同學霸凌，造成女童身心受損。記者陳右豪／攝影
桃園市某國小發生疑似霸凌案件，家長向民代控訴女童長期遭男同學霸凌，造成女童身心受損。記者陳右豪／攝影

霸凌 教育局 提告

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