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國立台南大學新任校長由原副校長陳惠萍升任

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國立台南大學昨天選出新任校長陳惠萍。圖／南大提供
國立台南大學昨天選出新任校長陳惠萍。圖／南大提供

國立台南大學新任校長，昨天由遴選委員會選出，原副校長陳惠萍升任校長，將在8月接手現任校長黃宗顯。

南大表示，本次南大校長遴選，共有5位候選人參選，歷經治校理念說明及全校教師徵詢意見投票等程序，共有4位候選人獲通過全校徵詢意見同意票數門檻。

南大校長遴選委員會昨天邀請4位合格校長候選人出席會議簡報治校理念及接受詢答，之後經充分討論、審慎評估並進行無記名投票，最後由陳惠萍教授獲得過半同意，當選新任南大校長。

陳惠萍教授，現任國立台南大學教育學系教授兼副校長，畢業於國立台灣師範大學教育研究所博士，歷任中心主任、主任秘書、教務長、副校長等職務，行政資歷完整且成果豐碩。

陳惠萍表示，將秉持「一切為南大」的使命感，協助帶領校務前瞻創新，並引導師生共同感受幸福感，極力爭取外部資源，善盡社會責任，期待南大成為具有在地與國際化創新思維，因應社會變遷且追求卓越的大學。

學校表示，新任校長陳惠萍教授，經報請教育部同意聘任後，將於8月1日就任。

大學教育 投票 校長遴選

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