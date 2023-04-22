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百年竹園、南風再起 5大學校長返南一中傳承知識與經驗

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中昨天下午舉辦「百年竹園、南風再起」座談會，台大陳文章、成大沈孟儒、南台科大吳誠文、海洋大學許泰文、屏東大學陳永森等5名大學校長及校友王金平等人返母校，傳承知識與經驗。圖／南一中提供
南一中昨天下午舉辦「百年竹園、南風再起」座談會，台大陳文章、成大沈孟儒、南台科大吳誠文、海洋大學許泰文、屏東大學陳永森等5名大學校長及校友王金平等人返母校，傳承知識與經驗。圖／南一中提供

南一中昨天下午舉辦「百年竹園、南風再起」座談會，台大陳文章成大沈孟儒、南台科大吳誠文、海洋大學許泰文、屏東大學陳永森等5名校長齊聚一堂，回到母校與學弟妹交流，立法院前院長王金平稱許這項交流深具意義，傳承了知識與經驗，他以「逆增上緣」勉勵學弟妹。

座談活動由台灣大學台南地區校友會名譽理事長戴謙策座談會前由雙語班學生王鴻偉、黃柏諺、蘇子奕導覽校園新建景觀，並介紹百年校慶期間校友捐款整建的「南風竹園」校史館，重溫母校點滴。

成大校長沈孟儒說，在南一中時熱衷游泳、跑步、打球，最喜歡的地方是操場，一百公尺還曾跑過12.1秒的成績。運動鍛鍊出強健的體魄，是一輩子的資產。認為高中教育階段是最重要的，奠定一個人品格基礎，也啟發自己如何突破框架，超越侷限。

台大校長陳文章分享，至今仍記得南一中的學號，高三時常在自習室讀書，校長李昇的題字「心存攬轡澄清志，腹滿經綸濟世才」一直激勵著自己，讀完書就去東寧路吃一碗當歸鴨才回家。他提到，軟實力與硬實力的培養同等重要，而除了拓展學識之外，更重要的是具有服務的精神與感恩的心。

南台科大校長吳誠文校表示，曾是台南市巨人少棒隊國手，拿下威廉波特世界盃少棒賽冠軍。高中時仍沒有忘懷棒壘球，運動習慣保持至今。

海洋大學校長許泰文認為，學什麼都很好，走自己有興趣的路，投入充足的時間與心力，都能獲得偉大的成就。屏東大學校長陳永森笑稱自己把高中當大學念，讀了4年才畢業，身為全國最年輕的大學校長，他以自己為例勉勵學生，成功的途徑十分多元，不是只有學業好才能成功；而在個人的成功之外，同時也要思考如何回饋這塊土地和人群。

座談中學生問「在出國讀書這段期間，對自己最大的影響是什麼？ 」沈孟儒分享自己在英國牛津大學求學的經驗，勉勵學生一定要重視國際移動教育，開展自己的視野。

在美國羅徹斯特大學取得化工博士學位的陳文章提到，所謂的國際觀，最重要的是對不同文化的理解與尊重，培養開放與包容的心胸。美國加州大學聖塔巴巴拉分校電腦工程博士吳誠文說，現在很難不受到全球化的影響，要讓自己主動走向世界，了解世界的改變。

還有學生提問，身為重要人物，應如何發揮對社會的影響力？王金平分享，每個人都能對社會發揮正向的影響，要「逆增上緣」，勵志向上，不斷往前進。

南一中昨天下午舉辦「百年竹園、南風再起」座談會，台大陳文章、成大沈孟儒、南台科大吳誠文、海洋大學許泰文、屏東大學陳永森等5名大學校長及校友王金平等人返母校，傳承知識與經驗。圖／南一中提供
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