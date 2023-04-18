快訊

核彈級金融風暴：律師分析瑞士信貸法律問題，台灣該注意什麼？

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

傳陳明通「遊說教評會」保退休金 台大國發所、教育部回應了

傳陳明通遊說教評會保退休金 台大國發所、教育部回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前國安局長陳明通遭人檢舉，由台大學倫審定會、教評會接續展開調查。圖／聯合報系資料照片
前國安局長陳明通遭人檢舉，由台大學倫審定會、教評會接續展開調查。圖／聯合報系資料照片

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所學位論文由學倫會認定抄襲，去年兩人學位雙雙遭撤銷，兩人指導教授、前國安局長陳明通也遭檢舉，由學倫審定會、教評會接續展開調查。近日外傳國發所教評會已於日前通過陳的退休案，「院教評會」將於月底召開，陳明通為此已展開退休金保衛戰。台大國發所今（4/18）罕見回應，退休案是由教師直接向人事室申辦，教評會內容未涉及陳明通退休事宜；教育部也澄清，未駁回陳明通的退休案申請。

近日有媒體報導，稱陳明通去年遭人檢舉，今年一月請辭國安局長後，旋即向台大申請補辦屆齡退休，但教育部得知後未予受理，要求台大應按相關程序進行處理。

該媒體解讀，亦即陳明通退休案能否順利闖關，仍須先通過國發所教評會、社科院教評會及校教評會「三關」審議；目前國發所教評會已於日前通過陳的退休案，「第二關」院教評會將於本月26日開會討論，其認定結果將再交由台大校教評會作最後定奪處理。

台大國發所今天澄清，近日媒體報導和法規、事實均不符，教師退休案依法由教師直接向人事室申辦，系所無權限實質審核教師能否退休。又國發所教評會決議內容，並未涉及陳明通退休事宜，在於退休一事不屬教評會的職權。

國發所也指出，教評會審議內容為校方移請處理的「陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案」，所教評會已作成決議送交院方。但該次所教評會決議內容，依校方書面指示不予公開。

台大校方則表示，尊重院教評會委員的獨立權責及教師個人隱私權，本校沒有回應。

教育部今天也回應，陳明通是由教育人員轉任政務人員，依政務人員退職撫卹條例規定，其退職後依公立學校教職員退休資遣撫卹條例，由其最後服務學校台大將退休案函送至教育部審核。陳明通退休案由教育部依相關法規辦理中，並無退回學校一事。

社科院下台大國發所今天澄清，近日媒體報導和法規、事實均不符，教師退休案依法由教師直接向人事室申辦，系所無權限實質審核教師能否退休。圖／聯合報系資料照片
社科院下台大國發所今天澄清，近日媒體報導和法規、事實均不符，教師退休案依法由教師直接向人事室申辦，系所無權限實質審核教師能否退休。圖／聯合報系資料照片

陳明通 台大 教育部

延伸閱讀

余正煌告林智堅加重誹謗今開庭 是否告陳明通？律師這樣說

林智堅撤回台大學位訴願案 吳子嘉曝：「這人」恐被開除黨籍

陳明通為林智堅喊冤！爆國發所論文有「公版」 網酸：當玩填字遊戲

【重磅快評】賴清德下架林智堅 陳明通還死不認錯

相關新聞

傳陳明通遊說教評會保退休金 台大國發所、教育部回應了

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所學位論文由學倫會認定抄襲，去年兩人學位雙雙遭撤銷，兩人指導教授、前國安局長...

20所學校採購100公噸 農糧署要推學校午餐鳳梨入菜

班班吃石斑後，將要推廣班班吃鳳梨，農委會農糧署表示，本學期首波預計有20家學校用台灣鳳梨入菜，預計採購100公噸，希望吸...

學校教室整片「停機坪」半數都iPhone 媽媽笑：我兒子都放假的

台灣中小學生擁有手機的比例甚高，學生常因玩手機遊戲分心、手機亂響影響上課進行等，衍生校園管理問題。因此，學校會統一保管學生手機，讓學生能專心上課。日前有一名網友分享一張學校的「停機坪」照片，掀起網友熱烈討論。

國內大學推雙語教育 外籍教師憂：專業課程淪為背單字課 方向錯誤

2018年，時任行政院長賴清德宣布台灣將啟動「2030雙語國家」的政策目標，然而實施至今，連國內外籍教師都搖頭。他們認為，許多課淪為英語單字課，授課方式讓學生愈來愈不敢講。一切「英語至上」並不好。

竹市學校午餐加錢 綠喊話全額補助

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學校午餐費，國小餐費增至50元、國中增至55元，今年下半年學期先追加2100萬預...

中小學不適任校長如何認定、處理？教育部將立辦法規範

現行若中小學校長有不適任事實，僅需經教育行政機關查明，給予改任或其他適當處理。未明確校長不適任事實認定及相關處理流程，教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦