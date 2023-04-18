傳陳明通遊說教評會保退休金 台大國發所、教育部回應了
前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所學位論文由學倫會認定抄襲，去年兩人學位雙雙遭撤銷，兩人指導教授、前國安局長陳明通也遭檢舉，由學倫審定會、教評會接續展開調查。近日外傳國發所教評會已於日前通過陳的退休案，「院教評會」將於月底召開，陳明通為此已展開退休金保衛戰。台大國發所今（4/18）罕見回應，退休案是由教師直接向人事室申辦，教評會內容未涉及陳明通退休事宜；教育部也澄清，未駁回陳明通的退休案申請。
近日有媒體報導，稱陳明通去年遭人檢舉，今年一月請辭國安局長後，旋即向台大申請補辦屆齡退休，但教育部得知後未予受理，要求台大應按相關程序進行處理。
該媒體解讀，亦即陳明通退休案能否順利闖關，仍須先通過國發所教評會、社科院教評會及校教評會「三關」審議；目前國發所教評會已於日前通過陳的退休案，「第二關」院教評會將於本月26日開會討論，其認定結果將再交由台大校教評會作最後定奪處理。
台大國發所今天澄清，近日媒體報導和法規、事實均不符，教師退休案依法由教師直接向人事室申辦，系所無權限實質審核教師能否退休。又國發所教評會決議內容，並未涉及陳明通退休事宜，在於退休一事不屬教評會的職權。
國發所也指出，教評會審議內容為校方移請處理的「陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案」，所教評會已作成決議送交院方。但該次所教評會決議內容，依校方書面指示不予公開。
台大校方則表示，尊重院教評會委員的獨立權責及教師個人隱私權，本校沒有回應。
教育部今天也回應，陳明通是由教育人員轉任政務人員，依政務人員退職撫卹條例規定，其退職後依公立學校教職員退休資遣撫卹條例，由其最後服務學校台大將退休案函送至教育部審核。陳明通退休案由教育部依相關法規辦理中，並無退回學校一事。
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