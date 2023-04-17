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中小學不適任校長如何認定、處理？教育部將立辦法規範
現行若中小學校長有不適任事實，僅需經教育行政機關查明，給予改任或其他適當處理。未明確校長不適任事實認定及相關處理流程，教育部擬修正國民教育法第17條，授權中央主管訂定不適任校長處理辦法，且該辦法全國一體適用。
立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法。為明確校長不適任事實認定及相關處理流程，教育部提案修法，若學校校長有不適任事實者，公立學校校長由各該主管機關依法解除職務、改任其他職務或為其他適當之處理；私立學校校長由學校法人董事會依法處理。
另也在修正條文中載明，前項不適任事實之認定、處理方式及其他相關事項之準則，由中央主管機關定之；直轄市、縣（市）主管機關應依準則訂定相關規定。
立委陳秀寶表示，民眾對校長、主任若有不適任情事的後續處理機制相當關注，教育部修正條文提及，授權中央訂定不適任事實處理認定相關準則，她關心準則研議進度。
立委陳培瑜說，教育部版本提及將由地方依準則訂定相關不適任校長處理方式，但她認為教育部須提出具體理由，說服為何將權責下放給地方。
立委范雲表示，處理不適任校長「茲事體大」，她認為，處理權責應由中央主管定之，不宜又有另一準則由各縣市自己訂相關規定。她也以近期台中某公立高中疑似師對生霸凌案，校長卻未積極處置為例，呼籲教育部應統一處置。
國教署長彭富源表示，準則已經委託學者專家研議中，但母法（國民教育法）仍應先行處理。另外，他也同意處理權責由中央一致訂定，因此將把「準則」修正為「辦法」，也就是不適任事實之認定、處理方式及其他相關事項之辦法，將由中央主管機關定之，全國一體適用。
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