不斷登學術高山頂峰 蔡英文、陳建仁出席學術頒獎典禮

教育部為鼓勵學術發展及獎勵產學實務研發合作，提高教學與研究水準並促進大學發展特色與鏈結產業，設置國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎，今舉行第26屆國家講座主持人、第5屆國家產學大師暨第66屆學術獎頒獎典禮，頒獎給5位國家講座主持人、2位國家產學大師獎及14位學術獎獲獎人。

總統蔡英文、行政院長陳建仁今出席並擔任頒獎人，蔡英文致詞時表示，政府相當重視高等教育發展，近年持續推動多項大型計畫，包含發布「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，提供大學更彈性的運作，培育高階科學技術人才；行政院核定「高等教育深耕第二期計畫」，預計投入970億元，持續協助學校發展特色、精進教學創新；另也透過玉山學者計畫及彈性薪資方案，強化大學頂尖人才的延攬與留任。

陳建仁表示，他在大學時是登山社社長，爬山有一個好處，爬到最高處時會發現有更遠的高山在前面，學術人才就是登上學術高山的頂峰，不斷的超越、不斷的柳岸花名又一村、不斷的走沒人走過的道路，在國際上有學術的貢獻，各位獲獎人都是很好的登山者，擁有鍥而不捨的精神，找尋新的出路。

教育部表示，國家講座主持人獎累計遴選出162位國家講座主持人，是教育部最高學術暨教學獎項，除由任教學校配合提供相關資源外，教育部也提供每位主持人3年合計600萬元獎助經費，可供開設跨校選修課程、辦理全國巡迴講座，宣揚其研究及教學成果。