反雙語政策連署2天逾5千人 教育部：同步保障國家語言

教育部配合國發會推動「大專校院學生雙語化學習計畫」迄今執行一年多，教育部日前說明第二階段計畫重點方向和支持措施。但相關團體日前於國發會「公共政策網路參與平台」發起連署，指雙語政策違背國家語言發展法精神，建議停止錯誤政策，教育部今天則表示，教育部於各級學校穩健推動，也會同步落實國家語言的保護與推廣。

近日「多語臺灣，英語友善」行動聯盟則於公共政策網路參與平台發起連署，認為雙語政策有違「國家語言發展法」多語台灣的精神，更已嚴重影響國家正常教育發展，為維護學生受教權，建議停止此一破壞台灣語言生態的中英雙語政策，落實「多語台灣，英語友善」。

聯盟4月7日發起提案，4月11日通過檢核，12日進入復議階段，短短兩天獲得超過5000人附議通過，主管機關須在6月14日前回應。

民眾多於連署下方反映，認為雙語政策利大於弊，學生程度落差大，鼓勵用英文回答課堂問題，恐變成只有幾位英文好的學生能回應；或學生無法用英文準確表達想法，讓課堂品質打折。

教育部今天對此表示，教育部一方面落實國家語言保護、推廣，推動規劃國家語言教育，同時也致力提升英語力。提升英語力方面，於各級學校透過「普及提升」、「重點培育」分年分階段穩健推動。

教育部舉例，推動國中小英語教學時，以學生於英語課程提升英語能力為基礎，並重視英語環境營造，希望學生有機會於真實生活環境使用英語；大學階段除普及提升外，也補助大專校院結合國家政策及重點產業領域，設立專業領域雙語標竿學院及雙語標竿學校。

另外，在推廣國家語言方面，教育部也表示，行政院已成立「國家語言推動會報」推動本土語言保存，投入預算並充實師資，讓學生有學習母語的機會。

教育部已依據「國家語言發展法」訂定12年國教課程綱要和相關實施規範，也研訂國家語言師資培育及聘用辦法、持續提供各級學校及學前教育機構語言學習課程與教材；並持續鼓勵大專校院開設相關議題課程，保障各國家語言公平學習機會。