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房貸族驚現「死亡交叉」！小資族面臨生存挑戰

大學境外生越南印尼生最多 語言、經濟問題仍是瓶頸

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
少子化下大專校院仰賴境外生，除了歐美日外，南向國家學生已成為最大宗的生源。示意圖，非新聞當事人。記者黃仲明／攝影
少子化下大專校院仰賴境外生，除了歐美日外，南向國家學生已成為最大宗的生源。示意圖，非新聞當事人。記者黃仲明／攝影

升學輔導平台統計2022年港生來台新生數趨緩，但申請大陸大學的人數卻創新高。隨香港社會情勢趨緩，大陸高教市場仍對港生有吸引力，少子化下國內大專校院寄望招募境外生，根據教育部統計，近十年顯著成長者包括印尼越南生，但學生語言、經濟能力仍是大學待克服的考驗。

教育部統計，101至110學年越南、印尼學生來台數逐年攀升，110學年越南籍境外生達1.8萬，印尼籍則為1.6萬，兩者已為境外生最大生源國。國內境外生正逢陸生消失、港生趨緩，南向學生漸增的質變。

文化大學廣告學系主任鈕則勳表示，陸、港生有來台減少的趨勢，兩岸實質政策、氛圍是主要因素；世新大學副校長李功勤則說，大陸頂尖大學在國際排行上佔優勢，學雜費和生活開支便宜、獎學金高，加上不少香港學生家庭已從大陸移民過去，本來就不排斥赴陸升學，總總因素，都對香港學生產生吸引力。

國內大專校院為另開境外生生源，近年多向新南向國家招生，但鈕則勳談到，越南、印尼生來台人數確實攀升，其在學習上也很努力，但部分學生中文程度確實有待加強。

而一名私校高層也指出，南向國家學生經濟狀況不若陸生、港生佳，多需要學校發給獎學金或張羅生活，「否則學生涉入非法打工學校更頭大。」學生中文能力不佳者上課成效不彰，容易變成學生沒興趣、老師也無奈。以招生程序和學校投入的心力而言，確實招陸生、港生，比招南向國家學生容易。

但義守大學國際處副處長黃文琛則表示，義守大學鎖定印尼華僑，在於華僑家境較佳；學校國際學院也招募印尼生，也由於學費較高，能就讀的印尼生家境多不錯，也多來自雅加達、泗水等大城市，不太會有語言、經濟能力欠佳的狀況。

黃文琛也打趣表示，國際學院學生共同語言是英語，學校的苦惱不是過度費心照顧學生，而是學生畢業後可能還只會基礎中文，和台灣社會仍有點距離。

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