疫情趨緩移民退燒 港生來台人數減、赴陸升學創新高

近年受到反送中運動及疫情衝擊，香港學生來台升學人數成長，升學輔導平台大學問統計，2021年港生來台創下歷史高峰，當年全台大學招收的香港新生人數3110名，但2022年來台人數則減少近千人，但與此同時，港生赴中國大陸升學人數則十年來穩定成長。

香港DSE中學文憑考試相當於台灣學測，也是香港中學生升大學重要入學考試。港生憑DSE成績，除申請香港本地大學外，赴台灣或中國大陸升學都可用DSE成績作為申請入學依據，赴陸管道包括「文憑試（DSE）收生計畫」、「港澳台僑生聯招」，以及包括北京大學、復旦大學等6所個別院校獨立招生報考。

大學問執行長魏佳卉表示，觀察2012至2022年港生升學數據，赴陸升學的人數及比例呈穩定成長，光以最主要的DSE文憑試申請管道來看，已有將近一成香港中學生選擇赴大陸升學。港人來台升學人數，卻隨著大環境的影響有所起伏，招生情況並不穩定。

魏佳卉分析，2014年香港雨傘運動前後，社會局勢不穩加深港人外移；2014至2016年，每年香港學生來台升學人數突破2千人；2017至2019年則跌破2千人，2019年回到1452人的水準。

魏佳卉表示，隨之而來的反送中和新冠疫情影響，又促使2020至2021年港生來台就學人數攀升，2021年創下3110人歷史新高；2022年則推估，因疫情趨緩加上港人移民台灣熱度下降，加上港府對台灣招生資訊限制，2022年港生來台減少近千人，僅2149人。

魏佳卉說，2022年港人赴大陸升學三大管道，合計收到1萬3190名考生報名，以當年度DSE成績報名的考生4890人，人數創下近十年歷史新高，報名人數占DSE考生人數9.8%，代表平均10名DSE考生就有一人準備赴中國唸書。主因為港生赴陸升學管道多元，陸方也對港生釋出學費、社會福利等誘因，都促使港人赴陸讀書逐年增加。

此外，台灣2022年首度開放港澳中學生可以來台就讀高中職五專，滿足港人移居台灣子女就學需求。2022年已有13名香港中學生順利來台就學，2023則有37所高中職及4所五專開放對港澳招生，以擴大對港澳招生的力道。