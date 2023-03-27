露營罰跪風波愈演愈烈 高市教育局下重手撤換校長

高雄一所國小辦露營演出罰跪風波，張姓代理校長自請處分，以示負責後，教育局深夜發布，即起更換校長，指派督學代理校長職務。

高市某國小五年級學生委託旅行社到旗山舉辦露營，發生承辦廠商值夜輔導員不當管教學生事件，引發家長不滿。學校25日找來廠商向家長說明後，代理校長自請處分，教育局也決定向廠商究責，但風波並未偃息，教育局深夜再決定更換校長！

教育局表示，當天露營活動仍屬教學活動，事發時學校人員未能即時掌握狀況，妥善因應，顯有不當。經立即檢討，將指派督學代理校長職務。後續將檢討畢業旅行與校外教學等學校活動的作業流程，要求學校人員清楚知道責任範圍，避免再發生類似情事。

教育局也要求研議標準作業程序，提醒各校辦理相關活動時，學生營地要有學校老師駐點，包括輪班或其他陪伴方式等，務必做到學生在哪裡，老師就應該在哪裡，任何管教措施都要經過學校人員陪同確認。

教育局重申，嚴禁發生對學生不當管教與對待行為，除依政府採購法究責廠商履約責任，將依學校所提的檢討報告檢視相關人員責任，依法究責，同時函文要求各校落實校外教學各項管理規範，全面清查學校辦理校外教學廠商。也研擬精進作為避免此事件再次發生。