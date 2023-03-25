全國大專閩南語演說第1名 她從小講不倫轉現想當播音員

來自基隆的國立清華大學學生楊喆希，日前在全國大專校院學生本國語文競賽，獲得閩南語演說第1名，她從小說閩南語很不「倫轉」，為了苦練閩南語每天與父親練習對話，未來希望成為閩南語教師或是閩南語配音員，傳遞閩南語文的美好給更多人。

今年就讀教育心理與諮商學系四年級的楊喆希，父親是基隆中興國小校長楊志欽，她從小參加語文競賽，獲獎無數，她也是因具備閩南語專長讓她以特殊選才的升學管道進入就讀的大學，目前已考取閩南語高級認證（C1）與教學支援人員證書。

楊志欽表示，楊喆希國小時原本對閩南語不太靈光，他每天和她練習對話，因為有得獎有了成就感，就越來越有興趣，現在也在小學教閩南語。

「從不會到會」楊喆希一開始覺得閩南語比國語還難，8個音節發音是由指導老師一字一句的教導才學會，她將演說的過程錄影，再檢討演說的方式及語氣，不斷修正改進。

楊喆希說，她接觸閩南語競賽已經12年，最初幾年參賽，因為閩南語的語音不夠標準，比賽成績不理想，但她並不氣餒，反而激起強烈學習動機，聽啟蒙老師的建議，養成將閩南語融入日常生活對話，並長期觀摩全國語文競賽得獎影片，不斷學習咬字發音、肢體表情、演說觀點。

「捷講喙會順，捷做手袂鈍」，楊喆希表示，國中三年級贏得閩南語演說國中組第一名，因此對閩南語越來越有興趣，進入高中後，再次參加全國語文競賽，又獲得高中組第一名，考大學時透過「閩南語演說專長」報考國立清華大學特殊選才「拾穗計畫」，進入清華大學。

大學期間，她參加全國語文競賽閩南語社會組演說、朗讀兩項比賽，獲得特優，她利用課餘時間在國小擔任閩南語科任教師，也報考配音課程訓練，希望能傳遞她最喜歡的語言。