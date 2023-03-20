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兒權審查籲提新課綱行動解方 教部回「政令宣導」惹議

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
新課綱上路至今爭議不斷，也成為兒童權利公約第二次審查會議中一大焦點。高中生示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
新課綱上路至今爭議不斷，也成為兒童權利公約第二次審查會議中一大焦點。高中生示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

新課綱上路至今爭議不斷，也成為兒童權利公約第二次審查會議中一大焦點，聯合國委員將108課綱議題列進結論性意見，教育部應在五年內針對該議題提出精進措施。近來教育部在書面回應指出，「將透過定期兒少聯繫會議，進行課綱政令宣導回應結論性意見」。此回應遭學生團體批評，是不願意直面問題。

針對新課綱議題，兒童權利公約第二次審查會結論性意見第54點強調，政府應該「檢視其監督及查核新課綱實施狀況的系統，特別是確保蒐集及處理兒少對新課綱的體驗與看法」。

教育部在兒童權利公約網站「落實兒童權利公約第二次國家報告國際審查結論性意見之行動回應表」中提到，將以「透過定期兒少聯繫會議，進行課綱政令宣導」回應結論性意見，另也有意藉課審會學生代表蒐集教育現場意見。此外，教育部將解除列管學習歷程檔案與大學考招的意見蒐集會議。

108課綱倡議計畫共同發起人，目前就讀台大政治系的李瑞霖表示，在現行教育政策仍然出現許多問題的情況下，教育部卻想以政令宣導的形式，強迫學生接受這些政策問題與瑕疵。

李瑞霖也說，依據兒童權利公約精神，教育部辦理學生論壇、提供學生友善的表達意見平台，甚至是廣納學生參與教育政策研修才是正確的回應方式。教育部卻不願意直面問題，甚至希望把問題「解除列管」，為此表達遺憾。

李瑞霖也表示，即便新課綱施行已屆四年，我們觀察到目前教育現場對於考招制度與學習歷程檔案的看法，與第一屆並無太大的差異。

一名目前就讀高雄女中高一學生表示，雖然學習歷程有助於鼓勵學生參加更多活動，並進行課後回顧，但是「學習歷程非常花時間，截止期限壓在放假後沒多久，平常課業已經很繁重了，還需要花時間去整理」。

在大學升學與考招部分，李瑞霖也認為，學生的意見也往往被政府忽視。即使在2022年教育部在學生論壇提出三個分科加考國英的方案與配套措施，招聯會仍然以「由於國文、英文高三範圍是加深加廣選修，無法統一命題」為由，除了不採納學生意見之外，也與教育部數個月前的說法自相矛盾。

一名台中的高中教師表示，「學生現在會認為如果我學測考得好，要個申的話，那我高三再認真做檔案就好、如果我可以繁星，那我就不用認真做檔案，因為成績還是最重要的」。

新課綱上路至今爭議不斷，也成為兒童權利公約第二次審查會議中一大焦點，聯合國委員將108課綱議題列進結論性意見。記者趙宥寧／翻攝
新課綱上路至今爭議不斷，也成為兒童權利公約第二次審查會議中一大焦點，聯合國委員將108課綱議題列進結論性意見。記者趙宥寧／翻攝

108課綱 教育部

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