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陳福海走訪烈嶼學區 期許家長共學優化幼兒教育

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海走訪烈嶼學區，親切跟學生互動。圖／校方提供
金門縣長陳福海走訪烈嶼學區，親切跟學生互動。圖／校方提供

金門縣長陳福海巡訪校園列車本周前抵烈嶼學區，他陸續走訪卓環、西口、上岐國小，關注在學人數與近年學生數消長趨勢，以了解金門大橋通車後對烈嶼學區的影響，陳福海表示，希望藉由資源的整合與校園周圍公有土地的盤點，能為烈嶼學子提供完整的校園腹地以及完善教育品質。得知在烈嶼平均一所學校的幼兒數落在32至35位，陳福海也期盼烈嶼學區帶起家長共學風氣，學校老師教學、家長共同陪伴學習，對幼兒教育的成長必然事半功倍。

卓環國小校長楊杰頤表示，因應社區幼兒托育的需求，學校希望能夠撥用學校週邊的公有地，以提供學生更安全的學習環境，並規劃更完整的學生通學空間。陳福海表示，高度重視烈嶼學子的教學資源，請學校再檢視校園周圍環境並提出計畫，若能撥用公有地必配合校園需求，妥善分配資源，將校園硬體環境建置完成，以平衡大小金門的教學品質，不能讓烈嶼學子的資源落於人後。

楊杰頤也提及，雖然金門大橋已通車，但因地理位置的緣故，烈嶼學區的教師流動率仍偏高，希望縣市教師甄試能視各校當年度教學現場的需求提出申請，藉以穩定師資來幫助偏鄉小校的發展。

西口國小校長劉界宏則說，學校多元發展的同時，校園也面臨教學場域空間吃緊以及校舍老舊的問題，同卓環國小一樣需要縣府協助盤整校園旁的公有地，希望未來有機會納入學校整體發展之用。陳福海回應，烈嶼學區的空間相對其他校舍較為委屈，希望校方能思考教學場域的運用，完善幼兒園及低年級的教學活動空間，並思考烈嶼學區空間的整合運用。

上岐國小校長薛奕龍表示，學校呈現一個口字，相對難以發展出新的空間，在硬體環境有限的情境下，特別重視軟性氛圍的營造與資源運用。陳福海期許烈嶼學區能帶起家長共學風氣，上學期間學校老師教學、放學後家長共同陪伴學習，對幼兒教育的成長必然事半功倍。

陳福海強調，藉由巡訪學校，給予基層教師與學子鼓勵，同時也在盤整學校教育的發展和各單位的資源及需求，並表示會與在教學現場耕耘與打拼的老師們一起努力，優化烈嶼學區的教育品質。

金門縣長陳福海前抵烈嶼，並訪查各小學，卓環國小校長楊杰頤解說校地使用情況。圖／校方提供
金門縣長陳福海前抵烈嶼，並訪查各小學，卓環國小校長楊杰頤解說校地使用情況。圖／校方提供
金門縣長陳福海到西口國小視察，並在校長劉界宏的解說下，瞭解校方迫切的需求。圖／校方提供
金門縣長陳福海到西口國小視察，並在校長劉界宏的解說下，瞭解校方迫切的需求。圖／校方提供

陳福海 金門大橋 偏鄉

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