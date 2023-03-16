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嘉市國中小特教生與普通生融合聯隊 全國競技疊杯錦標賽大放異彩

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！賽場上，處處可見「兒童幫助兒童」，隊友間互相扶持、幫助景像。圖／育人國小提供
嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！賽場上，處處可見「兒童幫助兒童」，隊友間互相扶持、幫助景像。圖／育人國小提供

嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！第2年參賽勇奪6金、7銀、8銅、4項第4名、8項第5名、6項第6名、4項第7名、4項第8名、4項第9名、2項第10名，整體表現優異，續寫普通生與特教生融合競技疊杯運動代表隊佳績。

嘉義市國中小組成代表隊，以14名特教生及21名普通生共同組隊出賽，賽場上，處處可見「兒童幫助兒童」，隊友間互相扶持、幫助的影像。代表隊有6名特教生，將在下月代表台灣出賽新加坡競技疊杯世界盃比賽。

曾獲2022年總統教育獎的陳懷恩爸爸說，全國賽最讓他感動的一幕是，柏辰是視障孩子，阿嬤是柏辰前行的行動導航，引領柏辰行走不跌倒走錯路，柏辰用嘴巴代替眼睛，不停詢問細節，阿嬤是柏辰的望遠鏡，也如同是手機語音助理「Siri」，給柏辰答案，敬佩柏辰的阿嬤。

市長黃敏惠曾任中華台北特奧會理事長，重視特教生運動權益；教育處長林立生以創新思維，看見競技疊杯運動對特教生影響性，這項運動讓普通生和特教生一起練習、比賽，藉運動讓每個人的心緊緊牽連在一起，透過融合運動，看見每個人天生不一樣，卻可以看見每個人都有追求夢想權利。

林立生說，嘉市代表隊中，有許多有生命故事選手，嘉市以競技疊杯作為帶領特教孩子走出嘉義市，走向世界，透過參與高規格、高強度的賽事，為特教孩子搭起舞台，讓孩子在舞台上可以譜寫精采的生命故事。領隊、育人國小校長楊家豪說，嘉市是少數以特教學生和普通學生並重的代表團隊，與226名來自11縣市選手，甚至世界紀錄保持人同場競技，對學生是特別經歷。

嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！整體表現優異，續寫普通生與特教生融合競技疊杯運動代表隊佳績。圖／育人國小提供
嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！整體表現優異，續寫普通生與特教生融合競技疊杯運動代表隊佳績。圖／育人國小提供
嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！賽場上，處處可見「兒童幫助兒童」，隊友間互相扶持、幫助景像。圖／育人國小提供
嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！賽場上，處處可見「兒童幫助兒童」，隊友間互相扶持、幫助景像。圖／育人國小提供
嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！賽場上，處處可見「兒童幫助兒童」，隊友間互相扶持、幫助景像。圖／育人國小提供
嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！賽場上，處處可見「兒童幫助兒童」，隊友間互相扶持、幫助景像。圖／育人國小提供

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