聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市國中小特教生與普通生融合聯隊 全國競技疊杯錦標賽大放異彩
嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！第2年參賽勇奪6金、7銀、8銅、4項第4名、8項第5名、6項第6名、4項第7名、4項第8名、4項第9名、2項第10名，整體表現優異，續寫普通生與特教生融合競技疊杯運動代表隊佳績。
嘉義市國中小組成代表隊，以14名特教生及21名普通生共同組隊出賽，賽場上，處處可見「兒童幫助兒童」，隊友間互相扶持、幫助的影像。代表隊有6名特教生，將在下月代表台灣出賽新加坡競技疊杯世界盃比賽。
曾獲2022年總統教育獎的陳懷恩爸爸說，全國賽最讓他感動的一幕是，柏辰是視障孩子，阿嬤是柏辰前行的行動導航，引領柏辰行走不跌倒走錯路，柏辰用嘴巴代替眼睛，不停詢問細節，阿嬤是柏辰的望遠鏡，也如同是手機語音助理「Siri」，給柏辰答案，敬佩柏辰的阿嬤。
市長黃敏惠曾任中華台北特奧會理事長，重視特教生運動權益；教育處長林立生以創新思維，看見競技疊杯運動對特教生影響性，這項運動讓普通生和特教生一起練習、比賽，藉運動讓每個人的心緊緊牽連在一起，透過融合運動，看見每個人天生不一樣，卻可以看見每個人都有追求夢想權利。
林立生說，嘉市代表隊中，有許多有生命故事選手，嘉市以競技疊杯作為帶領特教孩子走出嘉義市，走向世界，透過參與高規格、高強度的賽事，為特教孩子搭起舞台，讓孩子在舞台上可以譜寫精采的生命故事。領隊、育人國小校長楊家豪說，嘉市是少數以特教學生和普通學生並重的代表團隊，與226名來自11縣市選手，甚至世界紀錄保持人同場競技，對學生是特別經歷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言