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歸國台人評台灣教育「太重標準答案」 連名校生都思想僵化

聯合新聞網／ 綜合報導
有人認為台灣教育太注重標準答案了。圖為今年1月學測，考生備考情形。本報資料照片
有人認為台灣教育太注重標準答案了。圖為今年1月學測，考生備考情形。本報資料照片

台灣的填鴨式教育經常為人詬病，相比歐美部份國家，我國教育制度相對死板。有網友指出，「台灣教育太注重標準答案了」，因此也導致學生思想僵化，然而「真正能改變人類世界，以及有價值的東西都沒有標準答案」。

一名網友在PTT發文表示，近日與歐洲返台開業的親戚聊天時，對方指出「台灣教育太注重標準答案了，變成台灣學生、尤其是讀很多書的名校學生，思想常常都會僵化」。

他舉例醫療領域，雖然台灣醫生很有天賦，「但是在治療以及醫療儀器上，對世人真正做出實質貢獻的還是國外的醫師，科技業台灣也只有代工可以拿出來說，但這個東西因為相對利潤低在外國根本沒人要做。」

他認為文組方面就更不用說了，硬要討論別人有哲學、有美學、有音樂，甚至台灣的法律都是借鏡外國的，「台灣的教育給的標準答案讓台灣人腦袋僵化，覺得台灣高學歷的人說的就是對的，不去思考別的可能性，但是真正能改變人類世界，以及有價值的東西都沒有標準答案」。

其他網友認同留言「醫學領域沒有標準答案，每年很多醫學標準都在改變，但是這些改變不是僵化的台灣人做出來的，而是國外教育培養的醫師造就的」、「就奴，沒種挑戰權威，所以才要標準答案」、「科學本來就是一直推翻，但台灣教育把能拿分的『標準答案』當科學」、「論證的過程中會發現之前的方法或假說是錯的，進而得出新的東西，台灣教育就標準答案定死，怎麼得來的不重要，結果對就好」、「台灣的教育問題在忽略論證吧」。

但也有網友不以為然留言「所以你希望醫生在你身上創意發想喔？」、「那你希望醫生不按照標準程序醫你？到時候醫死你算你倒楣這樣嗎？」、「這種論點聽十幾年了，腦袋僵化了才會還在講這些」。

PTT 大學生 升學

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