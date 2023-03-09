文學名家齊聚分享在狂飆的年代 以文字引領思潮啟蒙

文學應用論壇3月8日在國立臺北教育大學登場，與會者包括台北文化局長蔡詩萍，國藝會董事長向陽以及陳義芝、翁聖峰、須文蔚、楊宗翰等學者專家共同參與分享，透過他們的觀點與視角，深入70-90年代思潮與社會萬象。

論壇由由國立臺北教育大學主辦，聯合知識庫協力策畫，希望邀集學者專家運用舊時資料挖礦交流討論激發火花。

蔡詩萍為70年代《中國論壇》最後一代總編輯，他表示，當台灣衝撞民國時，引領當時文字啟蒙，那一個時代，也是他的青春，他始終相信閱讀知識可以啟蒙，保持閱讀習慣。

向陽曾任《自立晚報》副刊主編，認為80年代是活蹦亂跳的年代，因為夾在聯合與人間兩大副刊之間，以台灣取向彰顯台灣本土文學獨特性。當時自立稿費1個字3毛，與聯合報的1元，可見差距。自嘲是兩報不能刊的文章的承接菜籃，像是柏楊《醜陋的中國人》，以及龍應台被兩報副刊拒絕刊登的雜文《天羅地網》也登上《自立副刊》。

前《聯合副刊》主編陳義芝透過翻閱早期自己編的聯合副刊版面，表達再次看怎麼那麼新鮮的感慨，有跨越時間的閱讀價值！《知感交融的副刊有京華碼頭的意義》，當時不止文學還關心海洋環境，是編者、作者、大眾互相對話，也是文學與時代的對話，並笑談高行健獲諾貝爾文學獎後急電訪談時的情景。

《文訊雜誌》社長兼總編輯封德屏表示，這份刊物發行至今40年，是一份獻給臺灣文學的禮物。臺師大文學院副院長須文蔚認為《書評書目》抓起臺灣書評與文學評論風潮，見證臺灣文學研究的起點，他舉例黃春明作品受到齊期壽、何欣等人評論後產生很大影響。須副院長也在會中分享楊照至今還記得《書評書目》的郵政劃撥帳號小秘密。《聯合文學》事業群總經理兼總編輯王聰威認為，文學是一種生活化實踐，現在總編輯需要多工，要讓品牌走進人群。

解除報禁與戒嚴後的媒體萬花齊放，這六大刊物也成為推動社會人文議題的重要空間，聯合知識庫將這些臺灣文學報刊資源建置為「臺灣文學知識庫」，整合性數位資料庫的獨創定位，可以從中翻閱查詢，甚至活用這些舊時的文學寶藏，對臺灣文學研究者是很好的利器。

前臺灣文學館館長、中央大學教授李瑞騰，分享透過資料庫找回自己以前寫過的所有作品。國北教大圖書館翁聖峰館長認為資料庫重要，可以豐富研究，但閱讀也很重要不要受到限制。國北教大語創系副教授楊宗翰認為，學校資料庫採購預算，外文資料庫佔比過高，應擴充國內中文資料庫採購預算。

蔡詩萍為70年代《中國論壇》最後一代總編輯。

臺師大文學院副院長須文蔚。