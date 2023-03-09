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井字遊戲變身商業教案 北科大教學實踐計畫全國稱冠

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大互動系助理教授韓秉軒課程期末展演，邀請校外評審體驗。圖／北科大提供
北科大互動系助理教授韓秉軒課程期末展演，邀請校外評審體驗。圖／北科大提供

教育部預計今天下午舉辦110年度教學實踐績優計畫頒獎典禮，全國138件績優計畫中，北科大獲選績優計畫高達7件，為國內獲選件數最多的大專校院。經營管理系副教授張瑋倫運用井字遊戲的規則，架構學生對商業模式的知識，透過遊戲式個案分析競賽，增進學生的學習態度。

北科大副校長楊士萱指出，教育部110年教學實踐研究申請結果中，全國通過計畫逾1500件，經過審查後僅8.7％獲選為績優計畫，而北科大24件通過計畫中有7件獲選為績優計畫，獲獎率近三成。

北科大經營管理系副教授張瑋倫首次獲得績優計畫，其首創運用井字遊戲規則、鷹架法的概念架構學生商業模式知識，透過每周遊戲式個案分析競賽反覆練習，結果能顯著提升學生答題正確率，並增進學習態度。

張瑋倫說，遊戲式教學環境套用鷹架法的教法，有潛力複製到不同課程，未來可結合更多業師、不同產業，凸顯整個學習歷程的變化及學習績效的進展。

互動設計系助理教授韓秉軒亦首度獲得績優計畫，他表示，學生在有限的課堂時間內，難全面探索完虛擬實境（VR）相關的人機互動知識，因此讓學生從文獻探討認識已被世界發掘的點子，找出創新的可能，教師則從旁建議，在不斷反覆的過程中建立學生的判斷力，找出創新的提案。

資訊與財金管理系教授王貞淑則三度獲得績優計畫肯定，嘗試讓「金融大數據」修課學生透過設計教案來內化所學。王貞淑指出，學生為了教會別人，必須轉換知識並引入生活化實例。期末試教更升級為全國數據師培工作坊，邀請到20所大專校院超過50名老師參與，成為「學生的學生」，更有超過30名修課學生後續前往金融界實習，達成學以致用。

北科大經管系副教授張瑋倫（左）運用井字遊戲結合商業模式分析，顯著提升學生答題正確率。圖／北科大提供
北科大經管系副教授張瑋倫（左）運用井字遊戲結合商業模式分析，顯著提升學生答題正確率。圖／北科大提供

北科大 教育部

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