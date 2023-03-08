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影／民眾黨呼籲少子化下私幼補助不退場

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠（右二）、張其祿（左二）今帶著黨籍北市議員舉行記者會，呼籲中央不應減少少子化下對家長育兒福利補助，國教署應該對私幼補助表態。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委邱臣遠（右二）、張其祿（左二）今帶著黨籍北市議員舉行記者會，呼籲中央不應減少少子化下對家長育兒福利補助，國教署應該對私幼補助表態。記者潘俊宏／攝影

中央補助私幼學費方案訂3年落日條款，讓台北市長蔣萬安當初提出的私幼補助提高政見被中央駁回。民眾黨立委邱臣遠、張其祿帶著黨籍北市議員舉行記者會，呼籲中央不應減少少子化下對家長育兒福利補助。

邱臣遠表示，當前低薪、通膨、高房價是讓造成少子女化的主因，台灣至今不是友善育兒的環境，很多面向都應該討論，如果連私幼補助都無法延續，解決少子女化讓父母安心育兒就會淪為口號。

張其祿說，教育是公共財，私幼補助就像政府也補助私校，許多家長抽不到公幼就讀私幼，這項德政卻在政府於108年決定3年落日，令人不解。

民眾黨立委邱臣遠（左三）、張其祿（左二）今帶著黨籍北市議員舉行記者會，呼籲中央不應減少少子化下對家長育兒福利補助，國教署應該對私幼補助表態。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委邱臣遠（左三）、張其祿（左二）今帶著黨籍北市議員舉行記者會，呼籲中央不應減少少子化下對家長育兒福利補助，國教署應該對私幼補助表態。記者潘俊宏／攝影

育兒 邱臣遠

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