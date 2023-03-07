規避裝修法規、急就章開2歲專班 廁所隔間低如穢氣室

2歲專班量能不足，教育部曾想修法讓2歲混齡3歲班，卻因教育團體激烈反彈而作罷，轉而積極鼓勵公幼增設兩歲專班。如今卻傳出因平價幼兒園大幅擴張，才剛經歷招生寒冬的公幼3至6歲班，遭地方政府改為2歲專班教室，由於教室內依法要設置盥洗室，有幼兒園為了規避室內裝修法規，廁所隔間牆一律不能超過120公分，超過以上只做拉簾，整間教室形同「穢氣室」，生活教育倒退50年。

現行「幼兒教育及照顧法」規定，幼幼班教室內必須設置幼兒廁所與成人廁所，有幼兒園業者解讀，2歲專班需求大，但縣市公幼、私幼皆已窮盡所能擠出空間，卻因室內空間難大翻修、且經費有限，才無法開足2歲專班，「如果有得開，早就開好開滿」。

全國幼教產業工會卻接獲台南市幼教人員反映，從去年開始原要設立的2歲專班，或是3至6歲班，全遭更改為幼幼班，甚至被教育局要求，必須趕在開學前完工。

全幼產也提到，為了規避「建築物室內裝修管理辦法」第3條第3項「高度超過地板面以上一點二公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修」，導致教室內的成人廁所隔間牆只能達到120公分，120公分以上至天花板則使用拉簾遮擋，甚至有學校只用塑膠百葉將馬桶圍起，充當成人、幼兒廁所，整體設計如同監獄。

全幼產理事長許文菁也透露，據她了解，該教學現場為了孩子健康，一天至少要消毒兩次廁所，但漂白水氣味更易造成孩子咳喘、及皮膚過敏起紅疹，幼幼班的孩子只是年齡小，並非無知覺，此環境對任何人皆不友善，誰又願意在充滿氣味與病毒量高的教室活動？

許文菁表示，更改一間教室至少須花百萬經費，部分縣市為了規避室內裝修法規，打造了如同監獄模式的幼幼班教室，更直接打臉教育部推廣的美感教育。她認為，美學從生活出發，連最基本的健康權、隱私權都可以犧牲掉，只剩下「沒感教育」，教室只能淪為穢氣室，生活教育倒退50年，孩子與教保服務人員連個安心如廁的空間都沒有。

全幼產呼籲，政府不該因招生不足，將已設立好的新增班別全部變成幼幼班。另外，幼幼班教室內建立廁所，就該由市府承辦人員統一申請「室內裝修許可」，避免增加現場教保服務人員的負擔，且應好好規畫友善的如廁環境。