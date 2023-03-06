有望成公私併首例！台科大、華夏科大重啟併校過程曝

台灣科技大學學生會去年曾在臉書揭露，華夏科技大學擬於112學年停招，將校產捐給台科大，台科大也有意「收」下這份大禮，教育部官員、台科大校方隨後也證實確有此事，未料華夏科大跳腳，並聲明嚴正駁斥，導致整起事件幾乎是「見光死」。如今兩校傳出重啟合校協商，教育部有證實，兩校已成立整併推動小組。

台科大稍早發布新聞稿，證實華夏科大董事會去年底同意，在建議比照以往案例保障學生受教權，與尊重教職員意願及維護應有權益，並由台科大全部聘用原則下，同意華夏科大和台科大重啟協商；目前兩校已成立工作小組，將研議輔導華夏科大學生原校畢業、台科大延聘具豐富教學、行政經驗教師及行政團隊。

台科大表示，鑑於高教環境受到少子女化衝擊，為提升競爭力、整合資源、擴大規模，台科大與華夏科大就二校合作整併洽商進一步具體架構，期能創造技職教育優質發展的新契機。

台科大也還原與華夏科大接觸經過，台科大表示，為了強化競爭力，從不排除任何有利學校發展的各種機會，校務會議也授權學校與友校洽談有利於校務發展的合作案。

台科大說，2022年台科大曾在非正式場合，與華夏科大談到互相合作可能性，惟於內部討論過程中引起誤解，但在雙方持續誠意溝通下，於2022年7月簽訂合作備忘錄，在學術研究、參訪交流與共同規畫課程等面向，展開實質互動，藉由資源共享合作，雙方已建立良好合作默契。

台科大也說，2022年12月底華夏科大董事會一致同意，台科大是華夏科大最適當合作或合併對象，在建議比照以往案例保障學生受教權，與尊重教職員意願及維護應有權益，並由台科大全部聘用原則下，同意華夏科大和台科大就合作或合併洽商。

台科大表示，除了預先為華夏科大全體教職員生籌謀未來規畫外，也為台灣技職教育優質發展尋求新契機。台科大也在2023年1月校務會議決議通過，籌組「整併推動委員會」，規畫二校整併事宜。