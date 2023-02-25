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不滿被說醜 新北某國中女學生烙人逼下跪道歉

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
土城區某國中女學生疑似不爽受害者說她長得很醜，憤而招來其他朋友，要求受害者下跪道歉。記者劉懿萱／翻攝
土城區某國中女學生疑似不爽受害者說她長得很醜，憤而招來其他朋友，要求受害者下跪道歉。記者劉懿萱／翻攝

新北市土城區某國中上周發生校園霸凌事件，加害者疑似不爽受害者說她長得很醜，憤而招來其他朋友，要求受害者下跪道歉，還全程拍影片。新北市政府教育局說，校方已知悉並通報給教育局、處理影片下架，並召開學校學輔緊急會議，家長到校配合校方後續進行個案輔導。

土城區某國中上周發生一起校園霸凌事件，加害者疑似不爽受害者批評她的外貌，憤而招來其他朋友，將受害者堵在巷內，要求受害者下跪道歉，受害者頻磕頭並說，「不應該說你長得很醜」，加害者及朋友分別錄下全部過程，甚至過程中疑似向受害者砸雞蛋。

新北教育局說，經查是因同儕間言語誤會，引發校外不當行為，校方知悉已責任通報、處理影片下架，並召開學校學輔緊急會議，家長也到校配合後續個案輔導。

教育局指出，校方主動檢舉啟動校園霸凌事件處理機制，後續將依規定處置，也會督請學校妥適對涉案學生輔導，以建立友善和諧的學習環境。

土城區某國中女學生疑似不爽受害者說她長得很醜，要求受害者下跪道歉，並疑似向受害者砸雞蛋。記者劉懿萱／翻攝
土城區某國中女學生疑似不爽受害者說她長得很醜，要求受害者下跪道歉，並疑似向受害者砸雞蛋。記者劉懿萱／翻攝

教育局 霸凌

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