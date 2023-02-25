不滿被說醜 新北某國中女學生烙人逼下跪道歉
新北市土城區某國中上周發生校園霸凌事件，加害者疑似不爽受害者說她長得很醜，憤而招來其他朋友，要求受害者下跪道歉，還全程拍影片。新北市政府教育局說，校方已知悉並通報給教育局、處理影片下架，並召開學校學輔緊急會議，家長到校配合校方後續進行個案輔導。
土城區某國中上周發生一起校園霸凌事件，加害者疑似不爽受害者批評她的外貌，憤而招來其他朋友，將受害者堵在巷內，要求受害者下跪道歉，受害者頻磕頭並說，「不應該說你長得很醜」，加害者及朋友分別錄下全部過程，甚至過程中疑似向受害者砸雞蛋。
新北教育局說，經查是因同儕間言語誤會，引發校外不當行為，校方知悉已責任通報、處理影片下架，並召開學校學輔緊急會議，家長也到校配合後續個案輔導。
教育局指出，校方主動檢舉啟動校園霸凌事件處理機制，後續將依規定處置，也會督請學校妥適對涉案學生輔導，以建立友善和諧的學習環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言