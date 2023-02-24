桃園公立國中小學續推班班吃石斑 21萬師生這學期吃4次

桃園市農業局今天下午表示，行政院推行學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫（簡稱「班班吃石斑」專案），執行期限已展延至111學年第2學期（這學期），每位學童有4次機會吃到國產、美味石斑魚。

桃園市政府因應「班班吃石斑」專案，盤點各公立國中小學資源，協調石斑魚供貨廠商量能，並結合團膳業者烹調巧思，讓桃園市246所公立國中小學，約21萬名師生持續享用石斑魚。

農業局陳冠義局長表示，供應學生食用的石斑魚是透過漁業署「冷凍加工石斑魚共同供應契約」下訂採購，貨源皆為3章1Q認證過的龍膽石斑或龍虎斑，魚池出貨前需出具14天前動物用藥檢驗合格報告，原料運送至加工廠去刺修邊，並加強品管，由專人再次觸摸檢查是否清除魚刺，且加工廠出貨前會再次進行動物用藥檢驗報告。此外，行政院食品安全辦公室、行政院農業委員會、教育部及桃園市政府也組成抽驗小組，抽查稽核原料、加工、出貨時及收貨地點，完整把關石斑魚食安品質。

陳冠義指出，經計算桃園市學童吃一次石斑魚所需量能16公噸，為確保石斑魚廠商到貨量，已洽詢廠商每周需供應5公噸；另外，班班吃石斑專案自2月13日第二學期開學日起，由學校辦理下訂作業，並分區分周陸續到貨。這周規畫桃園、復興、中壢、觀音、八德區學校到貨，後續4月底前陸續供應，讓桃園市每位學生都能吃好、吃滿國產優質又美味的石斑魚。