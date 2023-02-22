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再憶抹黑兼職是愛錢 管中閔金句再現：爺們在乎這個？

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
管中閔表示，當時外界的指控彷彿自己在大陸周遊列省兼課，外部勢力為了抹黑其貪婪，甚至強調到處兼課是為了賺錢。報系資料照
管中閔表示，當時外界的指控彷彿自己在大陸周遊列省兼課，外部勢力為了抹黑其貪婪，甚至強調到處兼課是為了賺錢。報系資料照

台大前校長管中閔預計今年三月中旬發表新書《大學的脊梁》，其近日屢書寫心情記事暖身，今天（2/22）再回憶台大校長遴選案期間被控違法兼職等抹黑，管中閔表示，當時外界的指控彷彿自己在大陸周遊列省兼課，外部勢力為了抹黑其貪婪，甚至強調到處兼課是為了賺錢，「笑死，我會為了賺錢去兼課？套句以前說過的話，做爺們的在乎這個？」

管中閔表示，當年特定媒體發動攻擊，抹黑自己在中國大陸廈門大學違法「兼職」（兼課），隨後「被兼職」的學校越來越多，抹黑程度惡劣、突破道德底線，「令我深惡痛絕，至今思之猶有餘憤。」

管中閔澄清，抹黑均非事實，過去確實訪問過多間大陸學校，但多是參加學術會議或專題演講，而且因時間緊湊，每次都匆匆來回，怎麼可能有餘力或餘暇兼課。其中多次訪問廈門大學，是由於人情邀約和地利之便，才成為友人固定邀請的對象。

管中閔談到，當年攻擊者截取大陸學校網頁，其中廈大因將自己列入「兼職教授」，更被認為是證據確鑿，但過去從未看過網頁，當然不會知道自己有了這項「兼職」頭銜。後來台大按教育部要求，正式去函廈大詢問兼職一事，得到答覆是未授課，未支薪，也未指導學生；台大校方也曾在校務會議報告調查結果，不過有心人要的從來不是真相，只想繼續抹黑。

管中閔指出，按照有心人士指控，自己宛如在大陸周遊列省並兼課，指控太荒謬，「學術界有聲望和有地位的學者，誰會到處兼課？」其中更不乏只造訪過一兩次的學校也被指是兼課之處，且為了將自己塑造成貪婪的形象，有心人士甚至強調到處兼課是為了多賺些錢，「笑死，我會為了賺錢而去兼課？套句我以前說過的話，做爺們的在乎這個？」

此外，管中閔也提到，當年眼部手術回診，醫師表示運氣不好，視網膜沒貼好，必須改採另外的治療方式，於是再度進入手術室。出院前醫師囑咐不要聽信外界流言，看遠山或綠色的東西對眼睛較佳，「我無奈的說，我現在也不是很像看到綠色的東西耶！」

管中閔 台大

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