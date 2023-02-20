影／南投家長控兒在校被老師霸凌 教育處回應了

南投有家長投訴，讀小學的孩子在校被老師霸凌，老師不時用手機拍攝孩子，甚至揚言要告孩子，造成孩子心理陰影，不願去上課。對此，校方表示，該師為呈現實際學習狀況讓家長知道，才會拍影片給家長，提告部分是因為遭該生辱罵五字經，一時衝動才會喊告，經溝通老師已改變教導方式，也對學生啟動輔導機制。

蔡姓家長投訴，他孩子讀小四，比較頑皮活潑，老師很像會激怒他，不時拿手機拍他，甚至帶頭霸凌，要全班同學離他遠一點，成天用LINE說他孩子功課沒交、在學校跟人家吵架、態度惡劣之類的，又不出面跟家長溝通，甚至說要對孩子提告。

該名小四生則說，他有時跟同學有小衝突、功課漏交，老師就會拍影片，拿手機錄我前會說很多話，說完才開始錄；他覺得自己沒做錯什麼，老師卻叫同學別跟他走太近，同學都不理他，老師還在聯絡簿寫要告他，他覺得不舒服也很不開心。

針對老師揚言提告，蔡姓家長說，據孩子轉述，老師因打掃的事情念他，他不開心，沒當老師的面，撇頭說又GGYY、碎碎念之類的，她知道孩子行為不好，但對老師要向小學的孩子提告，不能諒解，孩子現在很怕去學校，已造成心理陰影。

但經了解，該名小四生疑因學習環境適應問題，近3年間轉學3次，去年9月轉入南投一家私立小學，同年12月再轉往遭投訴的學校，目前可能還在適應新的校園環境，偶爾會與同學及老師發生摩擦。

對此，校方表示，對於該事件在第一時間就有介入了解，而該生並非特殊生，但學習上有些狀況，剛轉來學校時，老師多方嘗試導正，但效果不大，為真實呈現課堂上的學習情境，才用手機攝影傳給家長，讓家長了解孩子的學習狀況。

幾個月前，家長反映孩子感受不佳，校方與老師溝通，當時就改變教導方式；提告係因老師遭該生辱罵，一時衝動寫聯絡簿告知「口出穢言帶『生殖器官』，再犯老師提告。而校方及老師的處置方式有精進空間，目前也已啟動學生輔導機制。

教育處則表示，該校輔導諮商中心的三級輔導已介入，該處也責請校方加強師生溝通，尤其對孩子要柔性包容；不過，好的教育、成功的教育，是需要學校、老師、家長共同努力配合，後續也會加強親師生間輔導，盼對該事情提供有效幫助。