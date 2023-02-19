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星雲大師獲頒一等教育專業獎章 未領過畢業證書但發出無數文憑

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
教育部長潘文忠（右）頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻，由佛光山住持心保和尚（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
教育部長潘文忠（右）頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻，由佛光山住持心保和尚（左）代表接受。記者徐如宜／攝影

佛光山今天舉辦「開山祖師星雲大師讚頌會」系列活動，教育部潘文忠頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻，由佛光山住持心保和尚代表接受。心保和尚表示，大師一生沒領過畢業證書，但發心辦學，給了很多學生畢業證書。

教育部長潘文忠致詞，星雲大師對教育不遺餘力，在多元弘法中，以培育教育人才為首務，1990年在美國首創西來大學，是第一所華人在美辦的綜合大學，並發起「百萬人興學」運動。大師也透過體育弘法，成立三好體育協會，以球會友。

「星雲大師是教育家典範！」潘文忠說，星雲大師也倡導教育機會均等，嘉惠偏鄉孩子。這次授與一等教育專業獎章，除了感念，並表彰其奉獻，希望大師播下善的理念，可以永續長留。

佛光山教團系統大學總校長楊朝祥表示，教育部教育專業獎章頒給辦法規定有7項條件，是頒給：對於推展教育、提升我國學術水準、推展體育或藝術教育、推廣社會教育、促進國內外教育交流、推展青年發展，具有特殊貢獻者；還有是在其他在教育、學術、體育、青年發展等方面，具有值得獎勵之特殊事蹟。「這七項條件只要具備其一即可，而大師卻是這七項條件均符合！」

心保和尚說，此獎章是大師一生對教育奉獻所獲的榮耀，感謝部長頒授。師父從大陸來台，什麼都沒有，一生、一心想辦教育。孔子辦教育，講有教無類，師父辦學也是以平等與慈悲為理念。大師沒領過畢業證書，但發心辦學，給了很多學生畢業證書，翻轉人生要透過教育。「透週教育可以讓身心更加安定，教育是社會國家基礎，也是大師給大家的福報。」

教育部頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻。記者徐如宜／攝影
教育部頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻。記者徐如宜／攝影
教育部長潘文忠（右）頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻，由佛光山住持心保和尚（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
教育部長潘文忠（右）頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻，由佛光山住持心保和尚（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
教育部長潘文忠（右）頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻，由佛光山住持心保和尚（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
教育部長潘文忠（右）頒授星雲大師「一等教育專業獎章」，表彰推動人間佛教、淨化社會人心的卓越貢獻，由佛光山住持心保和尚（左）代表接受。記者徐如宜／攝影

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