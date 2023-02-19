嘉市率先宣布公立幼園調降師生比 幼幼班變1:6

教育部長潘文忠上月提出降低幼教師生比，嘉義市政府今天宣布112學年度起，公幼新招生的班級降低師生比，幼幼班師生比1比8降到1比6，小班到大班則1比15，降到1比12；有公幼表示，將以現有老師，用這比例去招生，所招學生將減少，不過 少子化【少子化】少子化一詞源自於日語，是指生育率降低，造成幼年人口逐漸減少的現象。少子化代表著未來人口可能逐漸變少，對於社會結構、勞動人力、經濟發展等各方面都會產生重大影響。如果出生數持續減少，將加速人口結構失衡，甚至造成人口不足，且因總扶養比增加，也將加重青壯年人口的撫養負擔。特別是已開發國家的生育率與死亡率幾乎都低，少子化常伴隨而來的是高齡化，將形成嚴重的社會問題。 、不同種類幼園競爭，預料公幼仍不致於搶破頭。

現行幼兒教育及照顧法規定，2歲以上未滿3歲幼兒，每班8人以下，應設1名教保服務人員，9人以上，應設2名教保服務人員，師生1比8；而小班、中班、大班，每班15人以下應設1名教保服務人員，16人以上，應設2名教保服務人員，師生1比15。

市長黃敏惠表示，為提升幼教教保品質、也讓幼兒受到更好的照顧，嘉市的公幼率先調降師生比，從112學年度起新招生的幼幼班，幼幼班的師生比調降至1比6，小班的師生比調降為1比12。

市府教育處長林立生說，嘉義市雖然從112學年度起開始調降公幼新招生班級的師生比，但為了保障目前就讀幼兒的權利，其他班級仍依目前幼照法的規定配置教保服務人員，後續也將會逐年調降師生比，優化整體幼教環境。