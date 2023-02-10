寒假倒數！教育部「六步驟」整理書包 網驚見：把貓抱出來？

寒假倒數！中小學將於下周一（13日）開學，教育部也特此在臉書發文，以步驟式的圖文提醒同學開學前要記得收好書包，其中共有六個步驟，在第四步驟出現「把貓抱出來」，引來許多貓奴網友同感「太可愛」。

教育部在臉書發文，在開學前先來整理書包，做好開學準備，以免有不該放的東西放太久，趁距離開學還有週末兩天，提醒同學「該趕作業的趕作業，該收心的快收心」。

對此，教育部還製作「整理教學」的幽默圖文。圖表中的步驟一「拿出放假前沒拿出來的壓縮麵包」；步驟二「放入文具、書本、個人用品、水壺及餐具等」；步驟三「拿出孩子放進去的電動」；步驟四出現「把貓抱出來」；步驟五「被貓罵」；最後步驟六則是「重複步驟四」，貼文一出引來不少網友按讚直呼「太可愛」。

教育部開學前以幽默的圖文在粉專教學如何整理書包。圖擷自教育部臉書

許多網友也貼出自家貓咪照表示很有同感，其他人則留言，「貓貓表示我也想去上學」、「老師我作業被貓吃掉了」、「貓應該帶去學校那是作業本人」、「重複把貓抱出來」、「只有學生需要把貓拿出來嗎？要確定餒（貓奴教師經過）」、「跟整理行李一樣，一直重複把貓抱出來的動作」。