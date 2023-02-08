影／童醫院首辦創新醫療科技體驗營 台中12所高中48名學生秒殺

童綜合醫院首次辦「2023創新醫療科技體驗營」，邀台中12所高中共48位學生參加，體驗營有實作演練和競賽，吸引高中生參加，名額秒殺，台中市教育局長蔣偉民希望體驗營明年繼續舉辦，且擴大到技職高中的學生也能參加。

童醫院本月11日將舉辦創新醫療科技體驗營，台中12所高中徵選出48位學生參加，今天在童醫院舉行體驗營啟動典禮，並邀台中市教育局長蔣偉民和12所高中校長先體驗，參觀醫院內多項醫療新科技。

「2023創新醫療科技體驗營」由童綜合醫院、童傳盛文教基金會、翔谷慈善基金會與中華民國泌尿腫瘤關懷協會共同舉辦，台中市教育局長蔣偉民、股長魏媵袊、台中一中校長林隆諺、台中女中校長洪幼齡、台中二中校長許耀文、興大附中校長陳勇延、曉明女中校長劉美嘉、明道中學校長汪大久、立人高中校長劉坤源、清水高中校長蕭建華、清水高中鄒明浩主任、中港高中校長簡崐鎰、龍津高中校長賴炘棠、衛道中學教務主任彭大慶、中科實中祕書黃春英、聖亨公司董事長謝文正、翔谷慈善基金會執行秘書姚崇仁與執行秘書陳思羽等人今天參加啟動典禮。

台中市教育局長蔣偉民表示，感謝童醫院辦這場首次的創新醫療科技體驗營，讓台中市12所高中共48位學生有機會參加，接觸最新醫療科技，也可能觸動學生們興趣，影響他們未來發展，他說教育就是多體驗和學習，希望體驗營以後擴大辦理，除了普通高中外，讓技職高中學生也能參加。

「創新醫療科技體驗營」活動將分成專題演講、實作演練、分組競賽等三大部分，專題演講由童綜合醫院資訊長游人達介紹醫療AI新趨勢，臨床試驗中心主任林益聖講述尖端外科手術新視野，泌尿科醫師呂謹亨解析泌尿結石新進展，達文西手術中心主任翁瑋駿與學生共同討論與交流。

實作演練安排到手術室做達文西手術模擬、軟式輸尿管鏡操作與手術縫合體驗。達文西機械手臂實境模擬將運用虛擬實境手術模擬器，提供多樣化的訓練模組與擬真體內環境，讓學生能使用達文西手動桿進行穿針引線、切除與縫合等技巧，達成手腳並用操作機械手臂的學習目標。

軟式輸尿管內視鏡鏡體驗使用高解析電子式影像與模型，做高靈活度的無創輸尿管及腎盂內手術體驗，模擬由尿道經由膀胱，將輸尿管裝置放入腎盂。手術縫合體驗利用模擬器讓學生練習手術縫合技巧，繩結的纏繞與打法，更考驗學生的手指靈活度與細膩度。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，高中生正面臨未來志向選擇的關卡，對醫療或AI人工智慧有興趣但卻無法實際臨床操作，童醫院為培養未來醫療產業人才，今年首次舉辦醫療體驗營，提供達文西機械手臂等高科技醫療設備模擬操作，還安排專科醫師面對面指導解惑，希望能增進學生們對尖端科技醫療產業的認識，觸發未來從事醫療產業、AI科技研發等契機。