捍衛高教公共性 停招小組：教育部應監督世新用補助款
去年底世新大學以性別研究所不賺錢為由，意圖讓性別所停招，引起社會各界廣泛關注。由學生發起的性別所反停招小組徵集個人和團體連署，截至目前已有1700餘個連署支持。今年農曆新年前，教育部決議推動性別平等的國家重大政策，補助國內全部三所性別研究所。教育部、世新校方及世新性別所達成共識，由教育部補助世新性別所一半以上經費，世新校方同意性別所維持獨立所身份。性別所反停招小組今天在立法院召開記者會要求教育部應克盡監督補助款使用之責、高校應落實推動性別主流化、高教面臨市場化及少子化帶來危機政府應提出對策。
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