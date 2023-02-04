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師長「道德勸說」擇其所愛難 逾半高中生志向不明

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學繁星、個人申請將開跑，但大學端指出，不少學生只是迎合家長的期望，到了大學卻不知道要做什麼。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
大學繁星、個人申請將開跑，但大學端指出，不少學生只是迎合家長的期望，到了大學卻不知道要做什麼。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

大學學士班近兩學年退學人數逾四萬，主要原因仍為志趣不合。暨南大學校長武東星指出，台灣的教育模式下，學生升學動機純粹是「大家都要升學」，高中生鮮有機會探索，幾乎逾半高中生不清楚自己要做什麼；升學輔導專家亦認為，無論高中職畢業後主旋律仍是升學，師長對學生行「道德勸說」，實則應更尊重學生想法。

休退學數字下，多是大學在承擔高中生的迷惘，大學設置各項彈性休業機制、放寬門檻，除因應時代趨勢，一方面也回應高中生茫然下的需要。

武東星分析，高中生的選擇普遍仍反映父母的心情和期望，父母的期待也轉化成對高中辦學的壓力，不少升學導向的學校，榜單多列出一年有多少學生進入公立大學，其中又有多少人進入醫學系、資通訊相關科系，沒有的話就是辦學不利，「學校的好，只是家長期待的好。」多不是學生真正的期望。

全教總高中職主委張瓊方也坦言，高中生選擇志願仍不脫老一輩影響，教學現場也確實遇過，家長和老師反應，勸學生不要讀某些校系。不少學生是受了他人建議進入不喜歡的學系；也有學生是受學長姐影響，認為先上一校科系再雙主修或轉系，其實轉跳學系亦不容易，也導致部分學生卡關，只能休退學重考。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則指出，現在學生對未來可以有更多想像，但無論高中職主旋律還是談升學，且要去社會普遍肯認的科系；甚至高中端做生涯輔導，教師本身對職業、人生途徑就無太多想像，於是師長對學生行道德勸說，學生就容易去到不願去的地方。

魏佳卉舉例，國人的觀念仍是一鼓作氣讀完大學，最好22歲畢業出社會，但美國大學生多自由調配休業時間，或高中畢業先工作，台灣在學制或觀念上都應更重視學生的樣態和想法。

升學 科系 父母

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