大專生公部門見習計畫 第一梯次見習職缺即起開放報名

教育部青年發展署辦理「大專生公部門見習計畫」，與中央機關合作，提供35歲以下大專青年於公部門見習機會，今年第1梯次月份的見習職缺已陸續開放，想體驗文化部、法務部、交通部、衛生福利部、教育部及經濟部等機關及所屬部會多元見習的青年，即日起可至RICH職場體驗網報名。

教育部表示，就讀朝陽科技大學傳播藝術學系四年級羅懷恩，因為家鄉位於台灣地震帶的花蓮，來到都市就學期間發現，民眾普遍對於「地震防災」的觀念及落實行動薄弱，因此利用課餘時間參與去年第1梯次「國立自然科學博物館921地震教育園區」的見習體驗，希望為防災教育盡一份心力。

羅懷恩表示，見習期間協助防災包宣導、帶領小小防災達人體驗營、主持有獎徵答活動及導覽解說等工作，除了讓自己勇於面對人群，在服務民眾的過程中，也發現流利並清楚地表達，更能拉近與民眾間的距離。

羅懷恩也分享，在擔任一日營隊活動紀錄時，看到現場家長與孩子互動及教育過程是需要花非常多心力，之後也透過主持有獎徵答活動，以趣味活潑的方式讓小朋友了解地震相關知識，他也期許自己為未來能透過所學結合專長，將地震防災觀念推廣出去。

青年署表示，112年第1梯次（4-5月）見習即日起可至RICH職場體驗網報名，詳細計畫內容可至RICH職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）或教育部青年發展署網站（http://www.yda.gov.tw）查詢。