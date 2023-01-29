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全國確診破3萬 中市明起427校暫停開放 啟動大清消

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府針對市轄學校、園所，開學前大清消，暫停開放校園。圖／市府教育局提供
台中市政府針對市轄學校、園所，開學前大清消，暫停開放校園。圖／市府教育局提供

衛服部官網今（29日）早公布最新確診有3萬3616人，回到1月初的3萬高峰。台中市政府1月30日至2月12日啟動開學前427所校園清消作業，作業期間全市校園暫停開放。

校園清消作業由教育局、環境保護局及各區清潔隊合作，自1月30日起至2月12日，開學前完成427所公私立高中以下學校、公立幼兒園及實驗機構室外公共區域消毒。

教育局指出，清消範圍包括班級教室、宿舍及學生交通車等區域，由學校定期進行常態性環境清潔消毒。

教育局長蔣偉民說，新冠肺炎疫情升溫，開學後師生返回校園，除每日落實師生健康監測、加強宣導防疫措施，校方也因定期清消公共區域。

台中市政府針對市轄學校、園所，開學前大清消，暫停開放校園。圖／市府教育局提供
台中市政府針對市轄學校、園所，開學前大清消，暫停開放校園。圖／市府教育局提供

教育局 新冠肺炎 幼兒園

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