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台中知名私中爆紅髮男大亂鬥 校方回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市某私立高中傳出校園衝突事件，紅髮男學生（紅圈處）疑不滿另一名男學生揮拳相向，在走廊扭打，引起圍觀。圖／翻攝自記者爆料網
台中市某私立高中傳出校園衝突事件，紅髮男學生（紅圈處）疑不滿另一名男學生揮拳相向，在走廊扭打，引起圍觀。圖／翻攝自記者爆料網

台中市一所知名私立高中傳出校園衝突事件，一名紅髮男學生昨疑因頭髮服儀問題，先以台語飆罵，後揮拳相向，雙方扭打在地，引起學生圍觀。校方表示，學校已約談學生、家長，雙方家屬表示同意和解，校方也將此事件同步呈報警方及教育局

警方說明，這起肢體衝突發生在昨天中午，二名學生在學校商店街購買午餐時，因頭髮服儀問題發生口角、肢體衝突，學校立即介入調查，昨通知雙方家長、輔導，雙方家長均未提出告訴，警方依規定通報校外會接續輔導。此案告訴權尚未消滅，若雙方家長於6個月內提出告訴，警方將依少年事件處理法法辦。

從曝光的影片可以看到，學校3樓走廊聚集滿滿學生，一名染紅頭髮的男學生向另一名男學生說「聽說你說話很嗆」，對方起初沒有未回應，紅髮男學生持續挑釁、飆罵一連串「三字經」，期間有學生說「有人來了」，紅髮男先推對方一下，見沒回應，直接揮拳，對方回打，2人因此扭打在地，加上圍觀學生，場面混亂。

校方說明，昨天這二名學生因個別服儀問題有所爭執，一言不合出現，產生肢體衝突，旁邊雖有一些同學圍觀但並未加入衝突行列，事後經學校輔導人員約談學生及雙方家長理性溝通處理後，雙方均對自己一時衝動表示歉意，願意和解。

校方指出，學校也再次提醒同學尊重多元價值，凡事理性溝通。未來全校親師將持續加強合作，引導學生意見不合時務必正向思考，以理性溫和堅定的對話處理問題。

台中市某私立高中傳出校園衝突事件，紅髮男學生（右）疑不滿另一名男學生（左），二人在教室走廊扭打，引起圍觀。圖／翻攝自記者爆料網
台中市某私立高中傳出校園衝突事件，紅髮男學生（右）疑不滿另一名男學生（左），二人在教室走廊扭打，引起圍觀。圖／翻攝自記者爆料網

服儀 頭髮 教育局

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