73年老校被列專輔名單 私校工會籲積極應對：未來四年估50校退場

彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中同因財務顯著惡化被公告為專輔學校，全國私校工會表示，此舉再次凸顯私中辦學普遍陷入困境問題，若政策未調整，未來將有大量私中退場，衝擊偏鄉及技職教育，可預估未來四年將有至少50私中退場，呼籲各私校及早因應。

私校工會理事長尤榮輝表示，大慶商工前身為曉陽商職，2001年由員林富商接手辦學至今，因受少子化衝擊，財務近年已入不敷出，2020年爆出以遠期支票給付薪資爭議，可見財務捉襟見肘，目前主動申請停招，今被公告為專輔學校並不意外；興華高中是嘉義市設校73年的老校，作育英才無數，若不幸退場，是在地教育資源的損失，期待興華積極改善財務，儘速解除專輔。

尤榮輝說，可以預見，未來教育資源供過於求的情況將持續加劇，私校退場是不可逆趨勢，提醒學校法人積極思考因應策略，及早決定是要持續努力辦學，或依私校法主動停招、停辦後轉型。

不管是私校法或退場條例，皆有改辦文化、教育或社會福利事業的途徑。尤榮輝提醒，面臨退場私校若希望持續從事公益事業、避免校產被充公，建議循蘭陽技術學院和協志工商退場模式，及早規畫主動停招及停辦，做好安置並保障師生權益後，依私校法程序與他校合併、捐贈，或改辦文化、教育或社會福利事業。

尤榮輝說，一旦被依私校退場條例公告為專輔學校，再來計畫改辦其他公益事業，恐怕為時已晚，校產極可能被歸公。