幼教缺工借牌聘職代品質堪虞 教部成立專案小組找解方

幼兒園低薪、高壓、高工時的勞動環境，讓不少幼保科系畢業生卻步，教育部持續擴張公共化幼兒園，不僅威脅公幼招生，幼教人力未等速增加，私幼更是首當其衝，甚至傳出正式教師難聘，因此借牌登錄後再註記教師請假，改用低薪聘僅大學畢業的代理教師，對幼教產業發展不利。本報掌握，教育部去年底成立專案小組，針對教保服務人員培育、聘用、工作環境等三面向研議精進措施。

教育部2017年承諾在今年前增設3000班公共化幼兒園（公幼、非營利、準公共），是過去16年的2.2倍。但擴張太快，去年已有公幼迎來招生寒冬，招生大缺額；另一方面，幼教師資未隨幼兒園擴張等速成長，幼保科系畢業生不願投入幼教產業，缺工問題日益嚴峻。

幼兒園教保服務人員包含園長、教師、教保員、助理教保員，教師不僅要大學幼保科系畢業，也須經教師資格考取得教師證；教保員則是大學幼保科系畢業，助理教保員則為高中幼保相關學程、科系畢業，即符合資格。

不具名幼教人士表示，私幼薪資普遍偏低，平均月薪不到三萬元，且工時長，缺工問題首當其衝。過去也傳出有私幼園所找不到教師，便向不在幼教領域工作的教保服務人員借牌登錄，再找理由註記請長假，如此一來，可用低薪招聘職務代理人，三招以後，僅需大學畢業即符合資格。

公共化幼兒園擴張不僅衝擊私幼，公幼也遭受衝擊。全國幼教產業工會理事長許文菁表示，非營利、準公共幼兒園無上限擴增，不僅拉走公幼學生，也拉走老師。

許文菁也說，今年部分縣市公幼招生不佳，教師員額、代理缺也減少，若教師、教保員考不上公幼，因為不想四處代理，人才都流去非營利、準公共擔任正職，屆時換公幼找不到代理人，三招找無人，就會讓僅大學畢業的代理人上陣，形成惡性循環。

據本報掌握，截至110學年度，幼兒園內聘用僅大學畢業資格的職務代理人共有1426名，私幼占多數。教育部也證實，為提升幼教師資投入現場服務的意願，邀集資深教保服務人員、教保團體及相關部會成立專案小組，已於12月召開第一次會議，針對教保人員培育、聘用及工作環境研討精進措施。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，幼教老師的薪資對照勞動部全年薪資中位數，根本連一半都不到，台灣又常將虐童個案變通案，不當管教、幼教法令也越來越嚴格，種種原因都讓年輕人避之唯恐不及，幼教工作更非長久之計。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，私幼薪資待遇與工時差強人意，又因「怪獸家長」的因素，讓很多年輕人卻步。他表示，寒蟬效應的氛圍，讓年輕人覺得何必辛苦賣命，整個幼教環境氛圍非常不友善。他也說，自己在科大幼保科系開課，早年十名學生中，會有八、九人畢業後留在幼教領域，現在已剩不到一、兩人。

教育部表示，配合擴大幼教公共化，兼採職前、學士後學分班及在職專班等多元管道培育教師及教保員，將持續因應現場人力滾動調整規畫。