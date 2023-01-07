快訊

斥資千萬堵學倫案 全國學位論文比對系統最快五月上線

面試空姐遭「剝光衣物只剩內褲」 受害正妹哭訴：像動物園的動物

3層樓高「屠城木馬」又來了 王世堅《炎上》被酸爆：上帝降臨啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI程式撰文以假亂真 比對系統、抄襲嚴懲是下下策

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部與國家圖書館開發「全國學位論文比對系統」，但學界擔憂系統有其侷限性。聯合報系資料照
教育部與國家圖書館開發「全國學位論文比對系統」，但學界擔憂系統有其侷限性。聯合報系資料照

教育部建置「全國學位論文比對系統」，最快今年五月開放全國大專校院使用，但大學端指出，比對系統、罰則只是「下下策」，如近期竄紅的AI程式ChatGPT，透過程式轉幾手就能寫出以假亂真的內容，屆時系統亦可能比對不出，既然是「學術倫理」就應回歸個人道德，指導教授落實檢核，更可從中學寫報告時就養成學倫觀念。

因應近期學倫案教育部和大學盼補破網多修正校內學則，藍營立委林奕華更質詢教育部長潘文忠，是否支持修正學位授予法，要求所有碩博士生畢業前，都必須通過論文相似度比對。

面對近起多件學倫案，民間多把比對系統相似度數值視為抄襲的與否的直接證據，但中央大學校長周景揚表示，「不要把數字看得這麼敏感。」在於比對出相似度後，還需逐一查核引述是否有誤，尤其理工科和人文社會學科因領域不同，引述狀況不一，數字便可能相差甚遠。

周景揚也指出，近期如AI程式ChatGPT，只要經系統轉幾手就能寫出以假亂真的內容，比對系統亦可能有其侷限查不出來，學術倫理最終是「倫理」的問題，還是要回歸個人道德約束，看指導教授是否落實檢核並要求學生，法規修正、比對等都是從後端的下下策。

政治大學校長李蔡彥也表示，如政大商學院便將倫理課列為必修，擔任國科會研究助理、接任執行計畫前也要上完一定時數學術倫理課，誠信倫理應落實為指導教育的一環，否則學生即便到業界工作，撰寫商業報告、計畫時一樣會面對同樣的問題。比對系統只是提醒，至少讓師生不要心存僥倖。

東海大學校長張國恩則建議，隨網路資料庫開放，可引述的資料確實越來越多，必須不斷更新引用的方式，學界應從中學端開始，讓學生透過撰寫平日報告時了解學術倫理，養成為己負責的習慣。

教育部 東海大學

延伸閱讀

學倫風暴中上任 陳文章：將設主動評鑑系所機制

學術倫理審議結果全面公開？教長：研議討論公開程度

義務役恢復為1年 大學校長盼修業配套更有彈性

國防部兵役就學3+1方案 大學排課、修學分恐有困難

相關新聞

斥資千萬堵學倫案 全國學位論文比對系統最快5月上線

去年底政壇碩士論文抄襲風波不斷，大專校院多規定，碩博士論文需經系統論文相似度比對才可離校。對此，教育部今年編列2500萬...

卸任後選總統？管中閔反問「想聽文雅還是淺顯說法」吐20字回應

台大校長今（7）日舉行第13任校長交接典禮，由管中閔將台大印信交給新任校長陳文章。近日部分支持者於社群平台上成立「支...

AI程式撰文以假亂真 比對系統、抄襲嚴懲是下下策

教育部建置「全國學位論文比對系統」，最快今年五月開放全國大專校院使用，但大學端指出，比對系統、罰則只是「下下策」，如近期...

第3輪石斑魚來了 新竹縣學校營養午餐1月9日起入菜

新竹縣第3輪石斑魚來了！去年行政院農業委員會推動「班班吃石斑」計畫，竹縣率全國之先下單，總計採購4600多公斤的石斑魚，...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

4協會聯合提案 大學籲2階段詳審學倫案

政治人物論文抄襲風波鬧得沸沸揚揚，國內公私立四個大專協會昨在全國大專校院校長會議上聯合提案，研議、強化學術倫理案件審理程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。