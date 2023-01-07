AI程式撰文以假亂真 比對系統、抄襲嚴懲是下下策

教育部建置「全國學位論文比對系統」，最快今年五月開放全國大專校院使用，但大學端指出，比對系統、罰則只是「下下策」，如近期竄紅的AI程式ChatGPT，透過程式轉幾手就能寫出以假亂真的內容，屆時系統亦可能比對不出，既然是「學術倫理」就應回歸個人道德，指導教授落實檢核，更可從中學寫報告時就養成學倫觀念。

因應近期學倫案教育部和大學盼補破網多修正校內學則，藍營立委林奕華更質詢教育部長潘文忠，是否支持修正學位授予法，要求所有碩博士生畢業前，都必須通過論文相似度比對。

面對近起多件學倫案，民間多把比對系統相似度數值視為抄襲的與否的直接證據，但中央大學校長周景揚表示，「不要把數字看得這麼敏感。」在於比對出相似度後，還需逐一查核引述是否有誤，尤其理工科和人文社會學科因領域不同，引述狀況不一，數字便可能相差甚遠。

周景揚也指出，近期如AI程式ChatGPT，只要經系統轉幾手就能寫出以假亂真的內容，比對系統亦可能有其侷限查不出來，學術倫理最終是「倫理」的問題，還是要回歸個人道德約束，看指導教授是否落實檢核並要求學生，法規修正、比對等都是從後端的下下策。

政治大學校長李蔡彥也表示，如政大商學院便將倫理課列為必修，擔任國科會研究助理、接任執行計畫前也要上完一定時數學術倫理課，誠信倫理應落實為指導教育的一環，否則學生即便到業界工作，撰寫商業報告、計畫時一樣會面對同樣的問題。比對系統只是提醒，至少讓師生不要心存僥倖。

東海大學校長張國恩則建議，隨網路資料庫開放，可引述的資料確實越來越多，必須不斷更新引用的方式，學界應從中學端開始，讓學生透過撰寫平日報告時了解學術倫理，養成為己負責的習慣。