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站在教育第一線勇於發聲 「俠女校長」楊恩慈54歲病逝
在教育界有「俠女校長」之稱的彰化退休校長楊恩慈因病離世，年僅54歲，讓認識她的人都相當難過，楊恩慈擔任校長仍持續教學工作，站在第一線的她對於教育現場面臨的困境也勇於發聲，退休後仍持續在教育界培養後進，貢獻良多。
台大教授、Bts無界塾創辦人葉丙成在臉書發文追思：「她是我心中的俠女，總是不畏壓力、不畏勢力，將教育圈第一線看到的問題，勇敢發聲給大家知道。教育現場被行政負擔壓垮、學校每年都到超過三千份各種公文的現象，就是她奮力講給台灣社會知道。」
楊恩慈曾在路上、三民、忠孝國小擔任校長，最後從忠孝國小退休，在忠孝國小服務27年的美術老師林晉任這幾天整理出楊恩慈在忠孝服務3年的上百張照片上傳臉書。
他說，擔任校長職大都不需要繼續教學，但恩慈校長選擇繼續在第一線教書，在忠孝期間持續為學生上閱讀素養課。她曾受訪時表示，「教學為重」並不是掛在嘴邊的口號。身為校長，就應該站在老師的身邊，一起面對課堂的教學困境、共同討論解決學生問題。
林晉任表示，恩慈校長過去發現教師兼行政對教學品質的影響，為教師發聲，不畏壓力投書盼改善制度，教師受到質疑她仍捍衛同仁，是相當有擔當、值得尊敬的校長。
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