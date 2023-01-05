比普發6000元更大方 逢甲大學發8008元紅包給教職員工

全國稅收超徵4500億，行政院長蘇貞昌宣布將普發每人6000元現金，全民共享經濟成果。逢甲大學昨晚舉行500人大型尾牙，宣佈發送全校每位教職員工8008元紅包，預定將於1月17日入帳。逢甲大學小編更在臉書強調「比總統府還大方，意外驚喜直接超越行政院公布的全民普發6000元」。

逢甲大學臉書粉絲專頁今晚貼文，指出逢甲大學比總統府大方，尾牙提前發送8008元，全校教職員工通通有獎。歲末之際，隨著疫情鬆綁，各企業公司恢復舉辦尾牙。一般大專院校舉辦逾500人的大型尾牙，應該只有逢甲大學。

貼文提到，昨晚感恩同樂會現場抽出萬元以上紅包近50個外，最後壓軸的是董事長高承恕代表董事會發送，全校教職員工每人8008元大紅包，預定將於1月17日入帳，「意外驚喜直接超越行政院稍早公布的全民普發6000元」。

消息發布後，引發網友討論。有網友說，「突然覺得自己身為校友有點丟臉，這麼會嘲諷時事」，也有人說「發8888給學生才算大方吧」。

逢甲大學指出，111學年度全國大專校院新生註冊率，逢甲大學以整體96.46%註冊率，名列綜合私校第二，其中日間學制學士班註冊率高達99.88%，位居全國公私立TOP10，博士班註冊率更是達到100%，成績斐然，都是全校每位教職員工勤勤懇懇的努力而來。

逢甲大學強調，這份歲末大紅包是董事會感恩的心意，來自於董事會特別預算，沒有排擠到其他經費，更不會動用到學生的任何一分學雜費。